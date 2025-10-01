Julián Álvarez responde ante el presunto interés del FC Barcelona en ficharlo

La posibilidad de un gran traspaso siempre revoluciona el fútbol español, y en las últimas semanas, el nombre de Julián Álvarez ha sido el más repetido en la órbita del FC Barcelona.

La necesidad culé de sumar un delantero de primer nivel había colocado al atacante argentino del Atlético de Madrid como un objetivo prioritario. Sin embargo, el delantero campeón del mundo puso freno a las especulaciones.

Pues recientemente en declaraciones para ESPN Álvarez resaltó su compromiso con el proyecto rojiblanco, dejaron claro que su mente no está en un cambio de club, al menos por ahora.

“Siempre es lindo que te mencionen en clubes tan grandes como el FC Barcelona, son equipos históricos y con mucha trayectoria, claro. Pero mi presente es acá en el Atlético de Madrid,” declaró Álvarez.

Julian Álvarez. Crédito: AP

“Estoy muy feliz. Disfruto del día a día, de trabajar con el Profe (Simeone) y de seguir ayudando al equipo. Mi cabeza está al 100% aquí.”

Con esta contundencia, el internacional argentino buscó disipar cualquier distracción interna o mediática, reafirmando su rol como uno de los líderes del ataque colchonero y su intención de cumplir sus objetivos en la capital.

El interés del Barcelona no es infundado. El club necesita asegurar la posición de delantero centro a futuro y Julián Álvarez encaja perfectamente en el perfil buscado: es un atacante joven, ha probado su valía en la Liga y, crucialmente, es un campeón del mundo con experiencia en las grandes ligas europeas.

La necesidad del Barça, sumada a la posibilidad de que el jugador busque nuevos horizontes, alimentó las portadas. No obstante, las palabras de Álvarez cierran, al menos temporalmente, la puerta a una negociación.

El delantero, quien llegó al Atlético como una gran promesa, se ha consolidado. Ahora, ante el interés de un gigante como el Barcelona, ha elegido la estabilidad. Los aficionados del Atlético de Madrid pueden estar tranquilos: el enfoque de Julián Álvarez sigue estando puesto en los colores rojiblancos.

Sigue leyendo:

Barça y PSG apoyan la Fundación Xana con subastas tras su choque en Champions League

Más del 56% de los goles del Real Madrid los ha marcado Kylian Mbappé

