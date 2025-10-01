Más del 56% de los goles del Real Madrid los ha marcado Kylian Mbappé

Kylian Mbappé se ha convertido en el pilar absoluto del Real Madrid. Aunque Xabi Alonso insiste en la importancia del “colectivo”, las cifras reflejan la dependencia del conjunto blanco hacia su delantero francés: la pasada temporada participó en el 29.7% de los goles y en la actual ya es responsable del 56.5%.

Según datos recogidos de Transfermarkt, Mbappé suma 8 tantos en siete jornadas de LaLiga, la mitad de los 16 que ha marcado el equipo, lo que lo coloca como máximo goleador de la competición por encima de Julián Álvarez y Robert Lewandowski. En total, el delantero acumula 13 goles en los primeros nueve compromisos oficiales.

Su impacto en Champions League es aún mayor. El Real Madrid lleva siete goles en dos partidos y cinco son suyos, lo que eleva su aportación ofensiva al 71.4%. En el duelo ante Kairat Almaty firmó su primer triplete del curso, el cuarto en su carrera en la máxima competición europea.

Además, es el único jugador de campo que ha disputado todos los partidos como titular y acumula 788 minutos, sin haber sido sustituido antes del minuto 80 en ningún encuentro.

Con partidos decisivos en el horizonte, como el clásico frente al Barcelona y los duelos de Champions ante Juventus y Liverpool, la dependencia del Real Madrid hacia su estrella no solo es evidente en las estadísticas: también será la clave para definir el rumbo de la temporada.

