Barça y PSG apoyan la Fundación Xana con subastas tras su choque en Champions League

El FC Barcelona anunció que subastará las camisetas utilizadas por sus jugadores en el duelo de este miércoles ante el París Saint-Germain por la Champions League, con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación Xana, creada por la familia del entrenador del PSG Luis Enrique Martínez tras el fallecimiento de su hija.

La recaudación se destinará principalmente al programa Pulseres Blaugranes de la Fundación Barça, que busca mejorar la estancia hospitalaria de niños y adolescentes con enfermedades graves. Sin embargo, una parte específica será reservada para la Fundación Xana, que ofrece acompañamiento médico, social y emocional a menores y familias que atraviesan esta situación.

En un comunicado, el club catalán señaló que este gesto “se enmarca en la colaboración iniciada hace unos meses entre ambas fundaciones” y adelantó que próximamente se organizará un encuentro entre un niño con enfermedad grave y jugadores del primer equipo.

Por su parte, el PSG también se sumará a la causa. El equipo parisino llevará el logotipo de la Fundación Xana en su camiseta, debajo del dorsal, durante el encuentro en el Estadio Olímpico Lluís Companys, y anunció que las camisetas utilizadas por sus futbolistas serán igualmente subastadas. En este caso, la totalidad de lo recaudado irá destinada a la fundación.

La Fundación Xana, que recientemente fue distinguida en la gala del Balón de Oro con el Premio Sócrates, gana así un nuevo impulso en su misión solidaria gracias al gesto conjunto de dos de los clubes más grandes de Europa.

