Locutor de New York Yankees ataca a fans de los Mets tras eliminación: “Siento alegría por tu sufrimiento”

Luego de pagar el contrato más alto en la historia de la Major League Baseball con Juan Soto, la no clasificación de New York Mets es uno de los acontecimientos deportivos del año en Estados Unidos. Ahora, el comentarista de New York Yankees, Michael Kay, se hizo viral por arremeter contra un grupo de fanáticos de la franquicia de Queens.

El narrador oficial de los Yankees en la radio lanzó duras críticas contra un sector de la afición de los Mets, al que acusó de arrogante y tóxico durante la pretemporada y a lo largo del año.

“De verdad, siento empatía por todos los fanáticos de los Mets. Lo digo en serio. No me alegra su dolor. Pero hay un grupo de aficionados, ese subconjunto furioso y venenoso que nunca recibió cariño de sus padres, que no conoció el amor en su familia y que ahora se dedica a repartir odio; sarcásticos, desagradables… a esos no los compadezco”, dijo en “The Michael Kay Show”.

Con tono irónico y sin filtros, confesó que sentía una especie de satisfacción por el fracaso de ese sector de la afición, al que acusó de haberlo convertido en blanco de burlas y acusaciones infundadas tras sus comentarios sobre Juan Soto.

Para Kay, esos aficionados no solo distorsionaron sus palabras, sino que lo eligieron como chivo expiatorio por conveniencia, aprovechando su visibilidad como voz oficial de los Yankees.

“Te voy a contar un secreto: hoy siento alegría por tu sufrimiento, porque te lo mereces. Me quisiste hacer la vida imposible con todos esos tuits sobre Juan Soto, sabiendo que jamás dije lo que me acusaban de decir. Pero necesitaban a alguien para desquitarse y pensaron: ‘Vamos a agarrar al tipo que narra los juegos de los Yankees y que también está en la radio, vamos a ir contra él’”, señaló.

ICYMI on The Michael Kay Show:@RealMichaelKay has a message today for New York Mets fans.



— ESPN New York (@ESPNNewYork) September 29, 2025

Kay siguió en su autogestionado derecho a réplica y desde su micrófono, se burló abiertamente de los Mets por no haber logrado superar a Cincinnati Reds, a pesar de contar con una nómina de $110 millones de dólares y haber incorporado a una superestrella como Juan Soto. Recordó que el equipo venía de rozar la Serie Mundial, pero ni así logró clasificar a los playoffs en la temporada siguiente.

“Pero ahora soy yo quien se ríe de ustedes, porque no pudieron superar a los Cincinnati Reds con una nómina de $110 millones de dólares. Le sumaron al gran Juan Soto a un equipo que llegó al Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional… y ni siquiera clasificaron a los playoffs al año siguiente. ¿Cómo se explica eso?”, cuestionó.

Origen de la molestia de Michael Key contra fans de los Mets

Kay aclaró que no estaba atacando a toda la afición de los Mets, sino a los que se burlaron de los Yankees cuando no lograron retener a Soto. Durante una edición de la famosa “Subway Series” entre Yankees y Mets, Kay reportó, citando fuentes de ambos equipos, que Soto se mostraba “muy, muy apagado en el Clubhouse”.

Esa información generó una enorme expectación mediática y los ataques y críticas contra locutor llovieron. “Tengo muchos amigos que son fanáticos de los Mets. Hoy están devastados. ¿Cómo no estarlo?”, dijo Kay.

“Este equipo te rompe el corazón “sistemáticamente. Y por esas personas sí siento empatía. De verdad. Pero por los que me hicieron pensar que hoy sería divertido encender el micrófono a la 1 p.m. y reírme por dos horas… por esos no. Ustedes saben quiénes son. Son los que no supieron parar. Los que decían ‘Ahora somos el hermano mayor’. Los que me mandaban tuits diciendo ‘Juan Soto ahora sí se ve feliz’. ¿Qué tan tontos se sienten? ¿No les da vergüenza?”, añadió en su larga exposición de motivos.

Kay recordó cómo muchos fans de los Mets festejaban la caída de los Yankees cuando el equipo tuvo una mala racha de 20-31. “Porque esto iba a ser el inicio de una nueva era. Los Yankees estaban acabados (…) ustedes celebraban. ‘No creo que los Yankees lleguen a los playoffs”, puntualizó.

“Firmaron al mejor agente libre disponible en mucho tiempo. Uno de los mejores jugadores que ha llegado al mercado, apenas un pelito por debajo de Alex Rodríguez… así de valioso es Juan Soto. Y aun así, se estrellaron de cara contra el piso”, concluyó.

New York Mets se quedó fuera de la postemporada contra pronóstico. Un récord de 5-5 en los últimos 10 juegos de la campaña regular, sumado a un mes septiembre de mala racha, terminó con el equipo fuera de los playoffs.

Juan Soto terminó su primera temporada en Queens con 43 jonrones, 105 carreras impulsadas y 38 bases robadas. Por su parte, New York Yankees se juega un cupo como comodín en la postemporada de la MLB ante Boston Red Sox.



