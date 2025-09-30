Yankees contra las cuerdas tras caer en primer juego del comodín ante Red Sox

Los New York Yankees comprometieron este martes su clasificación a la Serie Divisional de las Grandes Ligas tras caer 3-1 ante Boston Red Sox en el primer juego de la Serie de Comodín disputado en el Yankee Stadium.

Lo que parecía que sería una fiesta por la localía de los Yankees y el retorno a los playoffs quedó reducido a cenizas gracias a la impresionante labor del abridor de Boston, Garret Crochet, quien lanzó por espacio de 7.2 innings y abanicó a 11 bateadores locales.

Esto coincidió con un hit muy oportuno del japonés Masataka Toshida en la parte alta del 7mo, que impulsó a Ceddane Rafaela y a Nick Sogard ante el relevista Luke Weaver, que cargó con la derrota.

Masataka Yoshida comes up HUGE off the bench and the Red Sox have their first lead! pic.twitter.com/XDE27dKxAC — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) October 1, 2025

En el 9no una seguidilla de dobles de Trevor Story y Alex Bregman al dominicano Fernando Cruz aumentaron la ventaja que al final preservó con suspenso Aroldis Chapman, quien se acreditó el primer salvado de la postemporada, no sin antes sufrir una ofensiva que casi termina en la remontada Yankee.

La última ofensiva del Bronx al bate comenzó con imparables de Paul Goldschmidt, Cody Bellinger y Aaron Judge sin outs en la pizarra. Con el empate en segunda base, Chapman terminó contra la pared.

Yankees had the bases loaded with no outs in the 9th.



Then Aroldis Chapman retired three straight 😤 #Postseason pic.twitter.com/WbbZvSC7SM — MLB (@MLB) October 1, 2025

Sin embargo, ponches a Giancarlo Stanton y a Trent Grisham acabaron con la amenaza al exYankee y terminó cerrando el triunfo para los Patirrojos.

La actuación de Fried terminó desperdiciada

Los Yankees desaprovecharon un jonrón tempranero de Anthony Volpe en el segundo inning que preservó la ventaja para los Mulos por casi todo el compromiso, todos bajo la batuta del as de la rotación, Max Fried.

El lanzador zurdo, uno de los candidatos favoritos al Cy Young de la Liga Americana (19-5) abandonó el partido tras 6.1 innings de labor en los que recetó cuatro ponches, tres boletos y sin permitir carreras.

HUGE strikeout for Max Fried to get out of the jam 😤



(via @MLB)pic.twitter.com/hKtyTLzHuv — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) September 30, 2025

Sin acompañamiento ofensivo, los del Bronx dominaron todo el encuentro gracias a Fried, que más allá de un par de distracciones sometió al line up rival hasta que Aaron Boone le quitó la pelota para sustituirlo por Weaver.

Desde el dugout la frustración en el rostro de Fried fue más que evidente, para un equipo que esperaba iniciar con triunfo la postemporada 2025.

Ahora será responsabilidad de Carlos Rodón tomar la pelota para el segundo juego de la serie, que se disputará este mismo miércoles en el Yankee Stadium.

Rodón viene siendo para los Yankees la segunda pieza más importante dentro de su rotación (18-9, 203 K) y de conseguir el triunfo los Mulos irían al tercer y decisivo partido que se disputaría también este jueves a partir de las 6:08 PM (ET).

De no conseguir el triunfo este miércoles los Yankees sufrirían una nueva eliminación en postemporada, acabando con sus opciones de repetir su presencia en la Serie Mundial que disputaron y perdieron en 2024 ante Los Angeles Dodgers.

