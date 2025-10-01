Mark Teixeira, leyenda de los Yankees, acusa a los demócratas de “destruir el país”

Campeón de la Serie Mundial con New York Yankees, Mark Teixeira cambió el béisbol por la política. Ahora, en medio de su carrera por llegar al Congreso, el expelotero atacó al bando demócrata en medio del cierre del Gobierno.

Teixeira, quien está en campaña para representar el Distrito 21 de Texas en el Congreso, reaccionó en X a una advertencia del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), quien declaró en Fox News el pasado lunes que el senador Chuck Schumer (demócrata por Nueva York) y su partido estaban planeando cerrar el gobierno para “complacer a su base de extrema izquierda”.

“Por esto mismo me estoy postulando”, escribió Teixeira en X el pasado martes. “Los demócratas están destruyendo nuestro país, y el presidente Trump necesita refuerzos que luchen para recuperarlo”, enfatizó.

This is exactly why I’m running. Democrats are destroying our country, and President Trump needs reinforcements who will fight to take our country back. https://t.co/2gYJLpWOa9 — Mark Teixeira (@teixeiramark25) September 30, 2025

Este miércoles por la mañana, Teixeira volvió a arremeter contra el bando demócrata y los responsabilizó por el cierre del Gobierno. También, dio un espaldarazo al presidente Donald Trump.

“Que no quede duda: los demócratas liberales en Washington son responsables de este cierre (…) los republicanos han trabajado incansablemente y de buena fe para mantener el gobierno abierto y aplicar políticas conservadoras que recibieron un mandato masivo tras la histórica victoria del presidente Trump en noviembre pasado”, escribió en X.

Desde el montículo político, Teixeira acusó a los demócratas de priorizar dar entrada a los inmigrantes irregulares por encima de los contribuyentes que sostienen al país.

También los señaló de aumentar de forma “desmedida” el gasto público con una agenda que amenaza la estabilidad fiscal.

“La obsesión de los demócratas por ayudar a inmigrantes ilegales y gastar miles de millones a costa de los contribuyentes trabajadores nunca ha sido más evidente. Por eso decidí postularme al Congreso (…) para detener la agenda demócrata que está destruyendo nuestro país y ayudar al presidente Trump a encaminar nuevamente a Estados Unidos”, expresó.

“No podemos permitir que los liberales woke y el pantano de Washington lleven al país al abismo. Es hora de que los estadounidenses se unan y nos ayuden a fortalecer nuestra mayoría en el Congreso por el bien del país”, concluyó.

Make no mistake – liberal Democrats in D.C. own this shutdown.



Republicans have worked tirelessly and in good faith to keep the government open and enact conservative policies that earned a massive mandate in President Trump’s historic victory last November.



The Democrats’ lust… — Mark Teixeira (@teixeiramark25) October 1, 2025

Poco después de las declaraciones de Teixeira, el Senado no logró avanzar con el proyecto de ley que buscaba evitar el cierre del gobierno. La propuesta, ya aprobada por la Cámara de Representantes el 19 de septiembre con mayoría republicana, ofrecía una prórroga hasta el 21 de noviembre para definir el presupuesto del año fiscal 2026.

El “cierre del gobierno” o ‘government shutdown’ ocurre cuando el Congreso no logra aprobar las leyes necesarias para financiar al gobierno federal. Sin ese dinero autorizado, muchas agencias no pueden operar normalmente y deben cerrar parcial o totalmente.



