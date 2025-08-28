Exestrella de los Yankees Mark Teixeira se convirtió en político y anunció campaña para llegar al Congreso

El exjugador de Grandes Ligas Mark Teixeira, leyenda de los New York Yankees y los Texas Rangers, anunció oficialmente su candidatura al Congreso por el Distrito 21 de Texas, tras la decisión del actual representante Chip Roy de no buscar la reelección y presentarse a la oficina del Fiscal General del estado.

“Como tejano orgulloso y conservador de toda la vida que ama a nuestro país, estoy listo para luchar por los principios que hacen que Texas sea fuerte y Estados Unidos excepcional”, señaló Teixeira en un comunicado. “Se necesita trabajo en equipo para ganar, y estoy listo para ayudar a defender la agenda America First del presidente Trump, las familias de Texas y la libertad individual”.

El exdeportista, de 45 años, reconoció el trabajo de Roy en el distrito y aseguró que su objetivo es dar continuidad al legado republicano: “Me postulo para garantizar que el Distrito 21 siga siendo próspero y libre para las generaciones venideras”, afirmó.

Big news: I’m ready to go!



As a lifelong conservative who loves this country, I’m running for Congress to fight for the principles that make Texas and America great.



It takes teamwork to win – I’m ready to help defend President Trump’s America First agenda, Texas families,… pic.twitter.com/bVb6j9qP6i — Mark Teixeira (@teixeiramark25) August 28, 2025

El anuncio de Teixeira llega una semana después de que Roy confirmara en un video publicado en X que no buscará otro mandato en la Cámara de Representantes, ya que su próximo objetivo será la Fiscalía General de Texas.

De los diamantes al Capitolio

Teixeira jugó 14 temporadas en la MLB, debutando en 2003 con los Texas Rangers y vistiendo posteriormente las camisetas de los Atlanta Braves, Los Angeles Angels y, principalmente, los New York Yankees, con quienes fue campeón de la Serie Mundial en 2009.

Entre sus logros destacan tres premios Silver Slugger, cinco Guantes de Oro y un total de 409 cuadrangulares, con un promedio de bateo de .269.

