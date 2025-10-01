Matthew McConaughe asegura que mudarse a Texas afectó su carrera

A Matthew McConaughe se le conoce por protagonizar ‘How to Lose a Guy in 10 Days’ (2003), una de las comedias románticas más conocidas, y por su trabajo en ‘Dallas Buyers Club’ (2013), con la que ganó su primer premio Oscar. Pero para pasar de ser un galán de comedias románticas a un ganador del Oscar tuvo que mudarse a Texas.

Recientemente, McConaughe dio una entrevista en el programa ‘The Graham Norton Show’ y durante la conversación habló sobre cómo pensó que su carrera había terminado al mudarse de Austin, Texas, junto con su familia.

La mudanza oficial la hizo el mismo año que ganó el premio Oscar, y su objetivo era seguir buscando dramas y dejar de ser encasillado en un mismo tipo de personaje. Alejarse de Hollywood y su nuevo objetivo para su carrera le hicieron rechazar muchos personajes.

Pero todo eso también lo hizo pensar que había terminado con su carrera. Dijo en el programa: “Llamé a mi agente y me dijo: ‘Matthew, ni siquiera he escuchado tu nombre en seis meses'”. Continúa: “Pensé: ‘Bueno, puede que acabo de conseguir un billete de ida para salir de Hollywood‘”.

Hubo una época en la que tuve que desvincularme de mi marca, y me llevó 20 meses. Pero, de repente, mi trabajo desafiaba la vitalidad de la vida. Pensé: “¡Listo!

Casi dos años después fue que comenzó a recibir las ofertas para los personajes que quería. “Llegaron en masa. Llegaron, todo lo que buscaba. Y no habrían llegado si no hubiera dejado de usar mi marca durante esos 20 meses”.

McConaughe también protagonizó ‘Interstellar’ (2014), ‘The Gentlemen’ (2019) y ahora acaba de estrenar en Apple TV+ ‘The Lost Bus’, la cual narra la historia de un padre lo arriesga todo para rescatar a una profesora y a sus alumnos de un incendio devastador.

