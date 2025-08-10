Matthew McConaughey estuvo a punto de protagonizar ‘Titanic’ y revelan por qué James Cameron lo rechazó

Han pasado mas de 25 años desde el estreno de la exitosa y multi galardonada película ‘Titanic’, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Ahora surgieron nuevos detalles del proceso de selección del elenco y se reveló que el actor Matthew McConaughey estuvo a punto de interpretar a Jack Dawson, pero James Cameron, el director, lo rechazó por un detalle y le dio el papel a DiCaprio.

Esta información forma parte de las próximas memorias del productor de Titanic, Jon Landau —tituladas The Bigger Picture: My Blockbuster Life & Lessons Learned Along the Way. un extracto de este libro póstumo de Jon Landau compartido por el periodista Matthew Belloni, detalla cómo McConaughey estuvo a punto de obtener el papel protagónico de la película.

Sin embargo, las oportunidades del popular actor de los 90 se acabaron cuando tuvo que hacer una audición con la presencia de James Cameron. En esta audición el objetivo era comprobar la química con Kate Winslet quien interpretó Rose DeWitt Bukater.

“Lo contratamos para hacer una escena con Kate. Hay que comprobar la química, no solo cómo se ven las personas en la película, sino cómo interactúan”, escribió Landau en sus memorias.

McConaughey tuvo una buena audición y convenció al equipo creativo. Sin embargo, el artista texano hizo la escena con su característico acento sureño. Por esta razón, James Cameron quiso que probara con otro acento. Sin embargo, el actor se negó. La respuesta del actor fue tajante: “No. Estuvo bastante bien. Gracias”. Esta respuesta y su negativa a aceptar probar una forma diferente de hacer su audición llevó a que el director decidiera no darle el papel.

Finalmente el papel del intrépido y pobre aventurero que se enamora de una joven millonaria caída en desgracia en el fatídico crucero ‘Titanic’ fue interpretado por Leonardo DiCaprio y se convirtió en el papel que lo catapultó al estrellato.

Con su estreno, Titanic se convirtió en un éxito de taquilla y un clásico del cine. . Fue la película más taquillera de la historia hasta que “Avatar” —también de Cameron— la superó más de una década después. La película ganó 11 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Canción Original por “My Heart Will Go On” de Céline Dion.

