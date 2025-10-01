Nuevas creaciones de Halloween en Burger King: ¡Descubre el Menú Monstruoso!

Un whopper con pan de color naranja con semillas de sésamo negras, nuggets en forma de colmillos de vampiro, papas fritas con temática de momias, helado con caramelo explosivo morados y verdes son algunas de las versiones de los platillos icónicos de Burger King para celebrar Halloween.

Desde el 30 de septiembre se encuentra disponible en Burger King de todo el país el Menú Monstruoso para celebrar Halloween con una línea de productos inspirados en monstruos icónicos favoritos de los fans.

El director de Marketing de Burger King US&C, Joel Yashinsky, explicó que este año la celebración de Halloween tiene una mayor diversión con el menú ‘Monster’, a la innovación temática, empaques y una corona especial, sumado a los cubos coleccionables y juguetes de Scooby-Doo.

La campaña de Halloween busca crear más experiencias para todos. “Los fans de BK ya esperan algo con mucha energía de nosotros durante la temporada de Halloween, y cada año intentamos llevar aún más diversión a las familias”, dijo.

Platos “Monstruosos” destacados

Jack-O-Lantern Whopper: La icónica Whopper con su carne a la parrilla y aderezos clásicos (queso, tocino, vegetales, salsas). Servida en un pan naranja Jack O’Lantern teñido con especias naturales y cubierto con semillas de sésamo negro.

Nuggets de Vampiro: Crujientes nuggets de pollo con forma de colmillos de vampiro. Se sirven en un envase con forma de ataúd. Este producto está disponible en el Menú King Jr.® o a la carta.

Papas Fritas con Mozzarella de Momia: Palitos de mozzarella crujientes "envueltos" en empanizado dorado. Servidos en una caja especial de edición limitada con temática de momia. Acompañados de salsa marinara para mojar

Sundae de Franken-Candy: Helado suave de vainilla coronado con una mezcla Franken de migas de galletas OREO, jarabe Franken-Candy morado y caramelos explosivos morados y verdes.

Menú King Jr. para los pequeños de la casa

Para los más pequeños de la casa, Burger King ofrece una edición especial con los Nuggets Vampiro (la primera innovación de King Jr. en años). Además de una línea exclusiva de juguetes coleccionables de Scooby-Doo y la Pandilla Misteriosa.

Los juguetes se podrán conseguir Cubos de Halloween de edición limitada inspirados en el Menú Monstruo a partir del 13 de octubre. Este producto es ideal para el “truco o trato” de la temporada.

