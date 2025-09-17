Burger King lanza cubos fantasmales y menú de Scooby-Doo para Halloween

Burger King inició de la celebración del Halloween con un nuevo menú infantil inspirado en Scooby-Doo disponible desde el 16 de septiembre en las tiendas participantes de todo el país. Mientras que a partir del 10 de octubre regresan los cubos fantasmales, con diseños renovados.

A lo largo de los años, Burger King se ha caracterizado por lanzar opciones culinarias innovadoras en esta temporada, como la Whopper con chiles fantasma, menús inspirados en la familia Adams y los cubos con diseños fantasmales.

Para la temporada de 2025, los fanáticos del Halloween encontrarán un menú de comidas King Jr. con una línea con seis juguetes coleccionables inspirados en Scooby-Doo y Mystery Gang con máscaras alusivas a la celebración.

La colección de juguetes de Halloween de Burger King, inspirada en Scooby-Doo, incluye seis personajes icónicos con máscaras temáticas: Scooby-Doo lleva una de momia, Shaggy una de calavera, Velma una de bruja, Daphne una de gato, Fred una de Frankenstein y Elwood Crane, el Jinete sin cabeza, una de fantasma.

Cubos con diseños fantasmales

Los cubos de Halloween edición limitada con diseños novedosos llegarán el próximo 10 de octubre y cuentan con diseños decorativos como una caja de papas fritas vestida como una momia, nuggets de pollo con un disfraz de bruja o una hamburguesa con un casco de fútbol.

Estos cubos, con un diseño divertido y renovado, estarán disponibles por un precio de $2 en todas las tiendas participantes en los Estados Unidos.

Menú de La familia Addams

En 2024 menú de la Famillian Addams fue el tema central de la campaña de Halloween de Burger King. Crédito: Businesswire | Cortesía

Como es costumbre Burger King, cada Halloween presenta un menú renovado y algún juguete para los más pequeños. En 2024, la cadena presentó un menú inspirado en la película de La familia Addams.

En ese momento el menú incluyó cuatro platos, cada uno inspirado en un personaje icónico: Wednesday’s Whopper, Thing’s Rings, Gomez’s Churro Fries y Morticia’s Kooky Chocolate Shake.

¡Trick-or-Heat!, y la temporada de Halloween

En 2023, Burger King celebró Halloween con dos promociones: “Trick-or-Heat” y Ghost Pepper Whopper. Crédito: Shutterstock

Mientras que en 2023, Burger King lanzó la Ghost Pepper Whopper, un clásico picante y una cubeta especial, la “Trick-or-Heat”, que brillaba en la oscuridad.

Esta cubeta de edición limitada estuvo disponible a mediados de octubre en ciertas ciudades de Estados Unidos, incluyendo Nashville, Las Vegas, Charlotte y Atlanta. El precio fue de solo $1 al realizar una compra.

