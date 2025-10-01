Pareja de Michigan jugaría al Powerball; de último momento, optaron por otro juego y ganaron $500 mil

La suerte tocó la puerta de una pareja de adultos mayores del condado de Isabella, en Michigan, que decidió probar fortuna en un juego de raspadito con temática de los Detroit Lions, equipo de la NFL. Lo que comenzó como una compra casual terminó por cambiarles la vida, ya que el boleto resultó premiado con $500,000 dólares, informó la Lotería de Michigan.

El hombre de 74 años, que prefirió mantener su identidad en el anonimato, contó que, inicialmente, acudió a una tienda para comprar un boleto de Powerball, pero a sugerencia de su esposa, decidió también adquirir algunos de los juegos instantáneos inspirados en los Detroit Lions. La compra se realizó en GCK Oil Inc., ubicada en 206 Main Street, Blanchard, según detalló Michigan Lottery Connect.

“Raspé los boletos a la mañana siguiente y cuando vi el premio de $500,000 le dije a mi esposa: ‘Parece que vamos a Lansing'””, relató el afortunado ganador en declaraciones recogidas por Click On Detroit. La reacción de su esposa no se hizo esperar: “Cuando le conté cuánto habíamos ganado, pensé que se iba a desmayar. Ambos nos quedamos completamente atónitos”, recordó.

Qué hará la pareja con el premio de lotería

Tras recibir la confirmación oficial, la pareja explicó que planea donar una parte del premio, apartar dinero para sus nietos y ahorrar el resto. Aunque todavía asimilan lo sucedido, tienen claro que los fondos marcarán un antes y un después en su vida.

“El shock aún no ha pasado, por lo que todavía no podemos pensar con claridad, pero lo que sí sabemos es que este premio cambiará nuestras vidas”, aseguró el esposo en declaraciones reproducidas por People.

Un juego que ya repartió más de $7 millones

El raspadito de los Detroit Lions fue lanzado en agosto y rápidamente se convirtió en uno de los más populares en Michigan. Con un precio de $5 por boleto, ofrece premios que van desde $5 hasta un máximo de $500,000.

De acuerdo con la Lotería de Michigan, hasta ahora los jugadores han obtenido más de $7 millones en premios con este juego específico. Además, aún permanecen en circulación más de $21 millones en premios, incluyendo 2 premios mayores de $500,000 y 7 de $2,000, lo que mantiene vivo el entusiasmo entre los participantes.

El año pasado, la lotería estatal reportó que los jugadores ganaron casi $1,800 millones en juegos instantáneos, lo que refleja la magnitud y la relevancia de estas dinámicas en la vida cotidiana de los habitantes de Michigan.

Cómo se juega el raspadito de los Detroit Lions

El juego instantáneo de los Detroit Lions tiene reglas sencillas que lo hacen atractivo tanto para fanáticos del fútbol americano como para quienes buscan un golpe de suerte. El boleto cuenta con 2 áreas principales para raspar:

1) LIONS BONUS Spots (Casillas de Bono): si aparece el símbolo de “Football” (balón de fútbol americano), el jugador gana al instante el premio mostrado en esa casilla.

2) Main Play Area (Área de Juego Principal): los jugadores deben raspar cada casilla marcada como PLAY, donde pueden aparecer distintos símbolos con premios:

* “RB” (Running Back) o “WR” (Wide Receiver): entregan el premio indicado debajo.

* “FG” (Field Goal): multiplica el premio por 3.

* “QB” (Quarterback): multiplica el premio por 7.

Para confirmar un boleto ganador, el jugador debe descubrir el código de barras ubicado en el área de juego principal y escanearlo con la aplicación móvil oficial de la Lotería de Michigan o en verificadores disponibles en tiendas minoristas autorizadas.

La pareja de Michigan, que ahora celebra su buena fortuna, optó por mantener su identidad en secreto, una decisión común entre los ganadores que desean preservar su privacidad. Sin embargo, su relato ya se ha convertido en fuente de inspiración para muchos participantes que sueñan con transformar su vida gracias a un boleto ganador.

La Lotería de Michigan recordó que los boletos instantáneos se encuentran disponibles en múltiples establecimientos en todo el estado y que este juego, en particular, seguirá repartiendo millones en premios en los próximos meses.

Aunque ganar $500,000 puede parecer un sueño inalcanzable, esta historia demuestra que la suerte puede aparecer en el momento menos esperado, incluso cuando se sigue una recomendación casual, como la que hizo la esposa de este afortunado.

Con 2 premios grandes aún disponibles en el raspadito de los Detroit Lions, miles de jugadores de Michigan mantienen viva la esperanza de convertirse en los próximos protagonistas de una historia de fortuna inesperada.

