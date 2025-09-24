Hombre de Georgia visita Carolina del Norte por trabajo y gana $1 millón en la lotería

Un viaje de trabajo terminó cambiándole la vida a un residente de Georgia, quien decidió probar suerte con un boleto de lotería y se llevó un premio millonario.

Michael Fisher, originario de Fitzgerald, Georgia, relató a la Lotería de Educación de Carolina del Norte que se encontraba en ese estado por motivos laborales cuando decidió comprar un raspadito de $10.

El boleto, adquirido en la tienda Minuteman Food Mart, ubicada en North Roberts Avenue en la ciudad de Lumberton, resultó ser ganador del premio mayor de $1 millón de dólares.

El afortunado jugador optó por recibir el premio en pagos anuales de $50,000 durante 20 años, una decisión que asegura ingresos constantes a largo plazo.

En su primera visita a las oficinas de la lotería, Fisher salió con $35,878 en mano, luego de que se aplicaran las retenciones correspondientes de impuestos estatales y federales.

La Lotería de Educación de Carolina del Norte recordó que, más allá de los premios, los recursos recaudados benefician a programas educativos en todo el estado.

