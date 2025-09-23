Hija envía a su madre a comprar boleto de lotería y gana $50,000

Lo que comenzó como un simple favor terminó en un premio enorme. Una mujer de Maryland, ocupada en el trabajo y sin tiempo para comprar su boleto de Powerball, pidió a su madre que lo comprara por ella. La decisión resultó afortunada: juntas obtuvieron un premio de $50,000 dólares.

El sorteo del 10 de septiembre ocurrió pocos días después de que el pozo acumulado del Powerball alcanzara la histórica cifra de $1,787 millones de dólares, que finalmente se dividió entre boletos vendidos en Misuri y Texas.

Aun así, madre e hija decidieron seguir participando y compraron un boleto en una tienda de conveniencia en Belcamp, localidad que se encuentra a unos 40 kilómetros de Baltimore.

La hija no revisó de inmediato el resultado y pidió a su madre que verificara el boleto.

Para su sorpresa, habían acertado cuatro números blancos y el Powerball rojo, lo que les aseguró el premio de $50,000 dólares. “Estábamos tan emocionadas”, confesó la joven a funcionarios de la lotería estatal.

La madre reveló que no era la primera vez que ganaba algo con el Powerball, aunque en el pasado sus premios habían sido más modestos, de entre $50 y $100 dólares. “Es solo dinero para divertirse”, explicó.

Aunque la hija aún no tiene claro en qué gastará el dinero, adelantó que ya celebraron con una cena especial junto a su madre y un hermano.

El Powerball se juega en 45 estados de Estados Unidos, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Para ganar el premio mayor, la probabilidad es de 1 en 292,201,338, lo que hace de esta victoria un acontecimiento memorable para la familia de Maryland.

