PSG venció 1-2 al Barcelona y le quitó el invicto en Champions League

El FC Barcelona sufrió este miércoles su primera derrota de la temporada en la Champions League al caer1-2 frente al París Saint-Germain (PSG) en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en Barcelona, España.

El conjunto azulgrana se adelantó con un gol de Ferran Torres en la primera mitad, pero el campeón de Europa remontó con tantos de Mayulu y Gonçalo Ramos, este último en el minuto 90.

El encuentro comenzó con un Barcelona eléctrico, liderado por un inspirado Lamine Yamal, que dejó destellos de calidad desde los primeros compases. El extremo de 17 años firmó la jugada de la noche con una ruleta y un regate a Nuno Mendes, además de ser protagonista en la acción del 1-0: recuperó el balón y participó en la combinación con Pedri y Rashford que culminó Ferran Torres al minuto 19.

El PSG apenas inquietó en la primera media hora, salvo en acciones a balón parado, hasta que Nuno Mendes rompió por la banda izquierda y asistió a Mayulu, quien aprovechó un error defensivo de Pau Cubarsí para igualar el marcador en el 38’. A partir de entonces, el equipo de Luis Enrique tomó el control del partido.

Tras el descanso, los parisinos subieron la intensidad y generaron varias ocasiones claras. El Barça resistió con intervenciones de Szczesny y un despeje providencial de Hakimi bajo palos, pero le costaba mucho salir de la presión rival.

En los minutos finales, los cambios dejaron a un Barça con menos creatividad y un Lamine Yamal exhausto. Aunque sobrevivió a un disparo al poste de Kang In Lee, no pudo evitar el golpe definitivo: en el minuto 90, Hakimi condujo una contra y asistió a Gonçalo Ramos, que sentenció con el 1-2.

