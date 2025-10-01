Resultado Lotería LEIDSA hoy: consulta los números ganadores del miércoles, 1 de octubre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más jugadas en República Dominicana, con sorteos cada día que brindan a los jugadores la oportunidad de ganar premios de millones de dólares. Si te gustaría participar en sus sorteos o simplemente quieres estar al tanto de los últimos resultados, sigue leyendo para recibir más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy miércoles, 1 de octubre de 2025 de la lotería más famosa de República Dominicana. LEIDSA reparte premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio correcto. Ahora mismo, te dejamos con los últimos resultados de cada sorteo:

LEIDSA | Números ganadores del LEIDSA del miércoles 1 de octubre

Loto Más: 01

Super Más: 15

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del miércoles 1 de octubre

Los números ganadores son: 08 02 60

SÚPER KINO TV | Números ganadores del miércoles 1 de octubre

Los números ganadores son: 03 10 53 56 23 04 79 14 54 38 73 76 45 49 39 16 33 05 25 58

LOTTO POOL | Números ganadores del miércoles 1 de octubre

Los números ganadores son: 01 05 12 26 31

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del miércoles 1 de octubre

Los números ganadores son: 04 37 10

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, tendrás que comprar un boleto en uno de los puntos de venta autorizados. Tu boleto tendrá una serie de números que debes escoger antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él podrás efectuar la cantidad de jugadas que se desee.

Tras haber hecho la combinación de tus números, entrega el boleto al agente de ventas, quien te entregará un recibo que tienes que guardar con cuidado. Si ganas, deberás presentar este recibo para reclamar tu dinero.

Para optar a premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para conseguir el premio acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos reciben premios en dinero.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA tienen lugar todos los días a diferentes horas. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico empieza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más seguidores de LEIDSA, puesto que da a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes seleccionar seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los aciertas todos, el premio mayor es tuyo.

No obstante, puedes llevarte premios secundarios si consigues al menos cinco, cuatro o tres números. Por otra parte, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio siempre y cuando coincida con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de para el que debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También hay otros premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. Por ello, ¡no pasa nada si no los aciertas todos!

El juego consiste en acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todos, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos participantes que hayan acertado cuatro números ganadores se llevarán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números conseguirán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se lleva a cabo diariamente a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para finalizar, Súper Palé es un novedoso juego que consiste en conseguir el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

Si quieres estar informado sobre los números y toda la información de la lotería, visita https://eldiariony.com/categoria/loteria