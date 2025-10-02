Christian Pulisic comanda convocatoria de Estados Unidos para amistosos frente a Ecuador y Australia

Mauricio Pochettino anunció la lista oficial de 26 futbolistas que estarán enfrentando en dos semanas a las selecciones nacionales de Ecuador y Australia, en una lista marcada por el regreso de algunos pilares del equipo.

El argentino ha vuelto a convocar a los centrocampistas Weston McKennie y Tanner Tessmann, el portero Matt Turner y el lateral izquierdo Antonee Robinson, quienes se habían ausentado en la última concentración del USMNT.

Bajo los planes de “Poch”, a partir de esta convocatoria ya deberá de comenzar a quedar definida la base de la selección que estará disputando la Copa Mundial de la FIFA 2026. Incluso, durante los amistosos del mes pasado anunció que serían “la última concentración donde podríamos ver caras nuevas”.

Aunque no ha cumplido al 100% su promesa, pues para esta ocasión ha llamado al centrocampista James Sands, titular en cinco partidos consecutivos con el St. Pauli en la Bundesliga. El nacido en Nueva York ha recibido su primera convocatoria con el técnico argentino y regresa a una concentración estadounidense desde la Copa Oro de 2023.

October is officially on! 🫡



26 players have been called into camp for upcoming matches against Ecuador and Australia! 👇 pic.twitter.com/8ACD13updo — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) October 2, 2025

Repiten Pulisic y Zendejas

Otro que está en estupendo nivel es Christian Pulisic. Pese a sus roces con el seleccionador nacional, está claro que por sus pies pasa la mayor parte de las chances del USMNT en el Mundial. El fin de semana pasado, Pulisic fue clave para vencer al Napoli en Serie A y darle el liderato al AC Milan con un gol y una asistencia.

Mientras que Alejandro Zendejas sigue ganando terreno y confianza con Mauricio. El delantero del América, en extraordinario nivel en la Liga Mx, volvió a ser considerado después de haber marcado a Japón en la última fecha FIFA.

Estados Unidos comienza a tomar forma y armonía rumbo a la Copa del Mundo y estos duelos serán fundamentales para, finalmente, comenzar a pulir una identidad y un estilo de juego claros de la mano de Mauricio Pochettino.

