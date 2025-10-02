Gemini for Home: cómo la IA de Google te ayudará en tu hogar

Google presentó oficialmente Gemini for Home, un nuevo asistente de inteligencia artificial (IA) que llega para sustituir al tradicional Google Assistant en los dispositivos del hogar.

Su propuesta es clara: lograr una interacción más natural y cercana, capaz de entender mejor las necesidades cotidianas de los usuarios.

Para empezar a usar Gemini for Home, los usuarios deben vincularlo desde la aplicación Google Home, disponible en móviles Android y iOS. Una vez activado, el asistente se conecta con altavoces, pantallas inteligentes y dispositivos compatibles del hogar.

Desde allí, responde a comandos de voz y ejecuta acciones tanto básicas como complejas.

Cómo te ayudará Gemini for Home

Una de sus principales ventajas es la capacidad de sostener diálogos continuos. Gemini interpreta el contexto de preguntas sucesivas y responde con voces más realistas, gracias a diez nuevas opciones que imitan entonaciones naturales.

Esto permite que pedirle ajustes en listas, calendarios o recordatorios resulte más parecido a conversar con una persona.

Además, el asistente ejecuta tareas domésticas de forma proactiva. Puede añadir ingredientes a la lista de compras según una receta, ajustar cantidades en función de las raciones o manejar solicitudes específicas, como apagar todas las luces de la casa salvo en una habitación.

Entre sus principales novedades se encuentran Gemini Live, que facilita mantener conversaciones fluidas y dinámicas, y Ask Home, que ofrece datos sobre el uso de dispositivos, como luces o aires acondicionados.

Actualmente, los usuarios pueden acceder a un programa de prueba anticipada. Sin embargo, las funciones más avanzadas, como Gemini Live, Ask Home, Home Brief y notificaciones inteligentes, requieren la suscripción a Google Home Premium, disponible por $10 al mes.

También se incluyen en los planes Google AI Pro y Ultra.

