Hombre deja de comer pizza para comprar lotería y gana 10 premios con un boleto

Un residente del condado de Baltimore, en Maryland, tomó una decisión simple que terminó cambiándole la vida: dejar a un lado la pizza para probar suerte con un billete de lotería. Lo que parecía un capricho terminó convirtiéndose en un golpe de suerte que le hizo ganar un premio mayor.

Una sorpresa inesperada en un boleto de $5

El jugador, originario de Parkville, decidió gastar $5 en un boleto del juego ‘Break the Bank’ en lugar de su habitual rebanada de pizza.

Al rasparlo, creyó haber ganado $5,000, pero al revisar con más calma notó que no era un solo premio, sino 10 premios que sumaban un total de $50,000, la cantidad máxima que otorga este juego, según informó la Lotería de Maryland.

“Tuve que revisarlo tres o cuatro veces”, relató el afortunado ganador, quien aseguró que nunca antes había recibido más de $600 en un boleto.

El boleto ganador y el bono al comercio

El 7-Eleven de Towson donde se vendió el billete también fue recompensado por la suerte de su cliente, recibiendo un bono de $500 por entregar un boleto con premio mayor.

El hombre cobró oficialmente sus ganancias el 29 de septiembre y confesó que aún no sabe en qué gastará el dinero.

La Lotería de Maryland detalló que el trabajador del comercio donde fue comprado el boleto es un jugador ocasional, lo que hace aún más llamativa su victoria.

Su buena racha inició justamente después de haber visto el expendio de boletos frente a la pizzería que solía frecuentar.

