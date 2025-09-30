Hombre cree que ganó $40,000 en la lotería, pero el premio era de $400,000

Lo que parecía una buena racha se convirtió en una sorpresa aún mayor para un jugador de la lotería en Ohio. Un hombre de Akron compró un boleto de raspadito sin imaginar que su premio sería diez veces mayor de lo que pensaba.

Según informaron funcionarios de la Lotería de Ohio, el hombre, cuyo nombre no fue revelado, adquirió un boleto VIP Millions de $50 dólares en una tienda Circle K ubicada en la calle East Bath Road, en Cuyahoga Falls.

Al raspar el ticket creyó haber ganado $40,000 dólares, pero la verdadera noticia llegó cuando el empleado escaneó el boleto: el premio correspondía al máximo disponible, equivalente a $40,000 dólares anuales durante 25 años.

El afortunado decidió no recibir los pagos anuales y optó por la alternativa en efectivo, lo que representó un monto de $500,000 dólares.

Tras las retenciones fiscales federales y estatales, finalmente recibió un cheque por $360,000 dólares.

De acuerdo con la Lotería de Ohio, el ganador señaló que planea utilizar parte del dinero para liquidar su hipoteca y cubrir el costo de un automóvil, aprovechando la oportunidad inesperada para mejorar su estabilidad financiera.

