Mujer gana $300,000 en la lotería porque empleado le dio el boleto equivocado

Un simple error terminó cambiando por completo la vida de una mujer en Carolina del Sur, quien se llevó un premio de más de $300,000 dólares en la lotería estatal gracias a que un empleado le entregó un boleto distinto al que ella había pedido.

El error que la llevó a la fortuna

La mujer, que prefirió mantenerse en el anonimato, compró un boleto en una tienda Piggly Wiggly en Darlington.

Ella suele jugar siempre con los mismos números, pero al darse cuenta de que el dependiente le había entregado un ticket diferente, decidió quedárselo en lugar de pedir el cambio.

Ese boleto de $2 dólares correspondía al juego Palmetto Cash 5 y, de manera inesperada, resultó ganador en el sorteo del 4 de septiembre.

“Me dieron un quick pick [números seleccionados al azar]”, explicó la ganadora al recordar cómo, por primera vez, se salió de su rutina de juego.

La decisión le otorgó un premio exacto de $303,000 dólares, algo que parecía casi imposible, pues la probabilidad de ganar era de una en 850,668, según datos de la Lotería de Educación de Carolina del Sur.

“Si el empleado no hubiera cometido un error, yo no habría ganado”, afirmó la mujer, quien adelantó que planea usar el dinero para renovar su casa.

Otros premios recientes

No fue el único golpe de suerte en la región. Apenas unos días después, Carrie Edwards ganó $150,000 dólares en el sorteo del Powerball del 8 de septiembre.

Edwards, quien acertó cuatro de los cinco números principales más el Powerball, obtuvo inicialmente $50,000 dólares, pero la suma se triplicó hasta $150,000 gracias al número adicional.

En un gesto sorprendente, Edwards donó la totalidad del premio a tres organizaciones benéficas.

La primera fue la Asociación para la Degeneración Frontotemporal, en honor a su esposo fallecido por esta enfermedad.

También destinó recursos a Shalom Farms, dedicada a la justicia alimentaria, y a la Navy-Marine Corps Relief Society, que brinda apoyo a familias de militares en servicio y veteranos.

