Hombre protagoniza apuñalamiento masivo y mata a dos personas en una sinagoga en Inglaterra

Dos personas murieron en Manchester, Inglaterra, luego de que un hombre protagonizara un apuñalamiento masivo en una sinagoga mientras estaban en la celebración del Yom Kipur, que es el día más sagrado del calendario judío, en el que los creyentes realizan introspección, ayuno y arrepentimiento.

Los hechos se produjeron en las inmediaciones de la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, situada en un suburbio septentrional de la ciudad, en la mañana del jueves, informó EFE.

Por su parte, la policía reportó que las lesiones se originaron tanto por el impacto del coche como por las agresiones con arma blanca. De acuerdo con un informe policial, un testigo precisó a los oficiales que un vehículo se dirigió hacia el público y que un hombre fue apuñalado.

Personas reaccionan cerca de la escena de un apuñalamiento en la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Crumpsall, Manchester. (Foto: Ian Hodgson/ AP)

Heridos están en estado de gravedad

Una tercera persona, identificada por la policía como “un hombre que se cree es el agresor”, fue alcanzada por disparos de los oficiales que acudieron a la escena y también se presume su deceso.

La confirmación de la muerte del sospechoso “no puede confirmarse actualmente debido a problemas de seguridad relacionados con objetos sospechosos que llevaba consigo“, dijo la policía.

Entretanto, se reportó que al menos otras tres personas resultaron lesionadas y “permanecen en estado grave”, de acuerdo con el reporte oficial. Dada la naturaleza de los hechos, la policía catalogó el suceso como un incidente mayor y le otorgó la designación “PLATO”, una abreviatura utilizada por las autoridades para tratar un evento como un posible ataque terrorista.

Por su parte, el ataque coincidió con la celebración de Yom Kippur, considerado el día más sagrado del calendario judío, en el que la sinagoga tenía programados actos nocturnos.

Reacción de las altas autoridades inglesas

El primer ministro británico, Keir Starmer, quien se encontraba en Copenhague (Dinamarca) para una cumbre europea, manifestó su consternación. A través de una publicación en la red social X, Starmer se declaró “horrorizado por el ataque a una sinagoga en Crumpsall” y enfatizó la gravedad temporal del evento.

Starmer confirmó ante los periodistas su inmediato retorno al Reino Unido para presidir una reunión de emergencia del comité COBRA, convocada para abordar la respuesta a esta crisis nacional. El mandatario extendió su solidaridad con los damnificados:

“Mis pensamientos están con los seres queridos de todos los afectados y mi agradecimiento a los servicios de emergencia y a todos los socorristas”. Además, anunció la intensificación del patrullaje de seguridad en todas las sinagogas del país.

