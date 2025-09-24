Tres estudiantes fueron apuñalados en escuela de Pensilvania

Un estudiante de 16 años, está acusado de apuñalar a tres de sus compañeros en la escuela secundaria Carrick de Pittsburgh. El accidente ocurrió el miércoles 24 de septiembre en la mañana cuando el atacante usó un cuchillo para herir a tres alumnos de entre 15 y 18 años, las autoridades dijeron que uno de ellos continúa grave en el hospital.

El Departamento de Seguridad Pública de Pittsburgh informó que la policía, los bomberos y los servicios médicos acudieron a la escuela, “tras los informes de un altercado que condujo a los apuñalamientos”.

Una de las víctimas tiene una lesión más grave

Los tres alumnos fueron atendidos por los servicios médicos, uno de ellos fue dado de alta de inmediato, otra de las víctimas fue trasladada al Hospital de Niños UPMC en condición estable y un tercero lo llevaron a UPMC Mercy con una lesión más grave, reportó CBS News.

Las autoridades compartieron que el atacante utilizó un cuchillo pequeño y apuñaló a sus tres compañeros. La portavoz del Departamento de Policía de Pittsburgh declaró a los medios de comunicación que el incidente tuvo origen por un altercado en un pasillo de la escuela.

Después de presentarse el incidente, los alumnos fueron desalojados de la escuela, la cual permaneció cerrada, mientras investigaban el ataque.

“Lo ocurrido hoy no define quienes son”

El alcalde de la ciudad, Ed Gainey envió un mensaje: “Mis pensamientos están con los estudiantes que resultaron heridos, sus familias y todos los jóvenes que se sienten afectados por este incidente”.

“A los estudiantes quiero que sepan que lo ocurrido hoy no define quiénes son ni qué merecen. Mereces sentirte seguro. Mereces ser visto y escuchado. Y mereces la oportunidad de crecer, aprender y simplemente ser joven sin el peso del miedo”, comentó el alacalde.

Y añadió: “A nuestras familias, maestros y personal escolar: Entiendo lo difícil que fue este día. Tienen una gran responsabilidad y se preocupan profundamente por nuestros jóvenes. Quiero agradecerles todo lo que han hecho hoy y todos los días para mantener a los estudiantes seguros y apoyados”.

El Departamento de Seguridad Pública y la policía de Pittsburgh instan a cualquier persona que tenga imágenes de video del incidente que se comuniquen con la sede de la policía al 412-323-7800.

