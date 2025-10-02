Qué día de octubre será el mejor para cada signo del zodiaco
Existen fechas importantes durante el mes de octubre que los signos deberán aprovechar al máximo
El mes de octubre de 2025 llega con transformaciones profundas y escenarios decisivos para cada signo del zodiaco. La astróloga y tarotista Lourdes Ferro explicó a Clarín que será un período de intensas revelaciones, movimientos energéticos poderosos y oportunidades únicas para quienes sepan escuchar su intuición.
El 6 de octubre, Mercurio ingresará en Escorpio. Este tránsito nos sumerge en las profundidades de nuestro ser, invitándonos a explorar lo oculto y lo no dicho. Durante estos días, la comunicación se volverá más intensa y reveladora, con diálogos cargados de significado.
Más adelante, el 13 de octubre, la Luna menguante en Cáncer permitirá conectar con las raíces y encontrar consuelo en el hogar. Ese mismo día, Venus ingresará en Libra, envolviendo el ambiente en elegancia y diplomacia, lo que se traduce en un momento ideal para reconciliaciones.
El 21 de octubre, la Luna nueva en Libra marcará el inicio de vínculos basados en cooperación y empatía. Será un tiempo propicio para construir relaciones donde el otro funcione como espejo, impulsando un crecimiento compartido lleno de armonía y comprensión.
Tránsitos que marcan el mes
El 22 de octubre, Neptuno retrogradará en Piscis, trayendo introspección y un llamado a enfrentar ilusiones. Al día siguiente, el Sol entrará en Escorpio, iluminando transformaciones emocionales intensas.
Cerrando el mes, el 29 de octubre, Mercurio ingresará en Sagitario, aportando expansión y optimismo. Esa misma jornada, la Luna creciente en Acuario traerá innovación y energía para nuevos proyectos.
El mejor día de octubre para cada signo
Aries (7 de octubre): La Luna llena en su signo impulsa a actuar con coraje y confianza. Una energía poderosa ayudará a tomar decisiones y avanzar en proyectos postergados.
Tauro (6 de octubre): Será un día clave para la comunicación en pareja y la resolución de conflictos. Las conversaciones fluirán con facilidad, abriendo la puerta a acuerdos positivos.
Géminis (21 de octubre): La intuición será guía para crear y experimentar sin restricciones. Un día ideal para iniciar actividades apasionantes.
Cáncer (23 de octubre): La creatividad brillará, invitando a mostrar talentos y dejar atrás limitaciones sociales.
Leo (29 de octubre): La apertura a críticas constructivas permitirá crecer y fortalecer vínculos.
Virgo (13 de octubre): Venus favorecerá las finanzas, con oportunidades para monetizar talentos y consolidar estabilidad.
Libra (21 de octubre): La Luna nueva en su signo será el inicio de un ciclo para sembrar deseos y metas personales.
Escorpio (23 de octubre): la entrada del Sol traerá foco y energía para proyectos. Será un excelente momento para avanzar con decisión.
Sagitario (29 de octubre): Mercurio en su signo agilizará la mente, potenciando análisis y toma de decisiones rápidas.
Capricornio (21 de octubre): El carisma favorecerá relaciones laborales y la consolidación profesional.
Acuario (23 de octubre): Un período iluminado para avanzar hacia objetivos importantes con gran potencial de éxito.
Piscis (6 de octubre): Será un día ideal para dar pasos hacia el desarrollo personal, aunque persista cierta inseguridad.