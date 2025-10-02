Qué día de octubre será el mejor para cada signo del zodiaco

El mes de octubre de 2025 llega con transformaciones profundas y escenarios decisivos para cada signo del zodiaco. La astróloga y tarotista Lourdes Ferro explicó a Clarín que será un período de intensas revelaciones, movimientos energéticos poderosos y oportunidades únicas para quienes sepan escuchar su intuición.

El 6 de octubre, Mercurio ingresará en Escorpio. Este tránsito nos sumerge en las profundidades de nuestro ser, invitándonos a explorar lo oculto y lo no dicho. Durante estos días, la comunicación se volverá más intensa y reveladora, con diálogos cargados de significado.

Más adelante, el 13 de octubre, la Luna menguante en Cáncer permitirá conectar con las raíces y encontrar consuelo en el hogar. Ese mismo día, Venus ingresará en Libra, envolviendo el ambiente en elegancia y diplomacia, lo que se traduce en un momento ideal para reconciliaciones.

El 21 de octubre, la Luna nueva en Libra marcará el inicio de vínculos basados en cooperación y empatía. Será un tiempo propicio para construir relaciones donde el otro funcione como espejo, impulsando un crecimiento compartido lleno de armonía y comprensión.

Tránsitos que marcan el mes

El 22 de octubre, Neptuno retrogradará en Piscis, trayendo introspección y un llamado a enfrentar ilusiones. Al día siguiente, el Sol entrará en Escorpio, iluminando transformaciones emocionales intensas.

Cerrando el mes, el 29 de octubre, Mercurio ingresará en Sagitario, aportando expansión y optimismo. Esa misma jornada, la Luna creciente en Acuario traerá innovación y energía para nuevos proyectos.

El mejor día de octubre para cada signo

Aries (7 de octubre): La Luna llena en su signo impulsa a actuar con coraje y confianza. Una energía poderosa ayudará a tomar decisiones y avanzar en proyectos postergados.

Tauro (6 de octubre): Será un día clave para la comunicación en pareja y la resolución de conflictos. Las conversaciones fluirán con facilidad, abriendo la puerta a acuerdos positivos.

Géminis (21 de octubre): La intuición será guía para crear y experimentar sin restricciones. Un día ideal para iniciar actividades apasionantes.

Cáncer (23 de octubre): La creatividad brillará, invitando a mostrar talentos y dejar atrás limitaciones sociales.

Leo (29 de octubre): La apertura a críticas constructivas permitirá crecer y fortalecer vínculos.

Virgo (13 de octubre): Venus favorecerá las finanzas, con oportunidades para monetizar talentos y consolidar estabilidad.

Libra (21 de octubre): La Luna nueva en su signo será el inicio de un ciclo para sembrar deseos y metas personales.

Escorpio (23 de octubre): la entrada del Sol traerá foco y energía para proyectos. Será un excelente momento para avanzar con decisión.

Sagitario (29 de octubre): Mercurio en su signo agilizará la mente, potenciando análisis y toma de decisiones rápidas.

Capricornio (21 de octubre): El carisma favorecerá relaciones laborales y la consolidación profesional.

Acuario (23 de octubre): Un período iluminado para avanzar hacia objetivos importantes con gran potencial de éxito.

Piscis (6 de octubre): Será un día ideal para dar pasos hacia el desarrollo personal, aunque persista cierta inseguridad.