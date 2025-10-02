Resultado Lotería LEIDSA hoy: revisa los números ganadores del jueves, 2 de octubre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más famosas en República Dominicana, con sorteos diarios que brindan a los participantes la posibilidad de conseguir premios de millones de dólares. Si te interesa participar en sus sorteos o solamente deseas estar al corriente de los últimos resultados, continúa para ver más información.

Comprueba aquí la combinación ganadora de hoy jueves, 2 de octubre de 2025 de la lotería más famosa de República Dominicana. LEIDSA regala premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio idóneo. Abajo, te dejamos con los últimos resultados para los diferentes sorteos:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del jueves 2 de octubre

Los números ganadores son: 88 15 01

SÚPER KINO TV | Números ganadores del jueves 2 de octubre

Los números ganadores son: 80 54 43 75 28 68 35 74 07 24 57 21 51 77 03 37 11 15 16 09

LOTTO POOL | Números ganadores del jueves 2 de octubre

Los números ganadores son: 03 06 14 17 18

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del jueves 2 de octubre

Los números ganadores son: 36 24 40

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, tendrás que comprar un boleto en cualquiera de los puntos de venta autorizados. El boleto tendrá una serie de números que debes escoger antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y se puede realizar la cantidad de jugadas que prefieras.

Tras haber hecho la combinación de tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un recibo que tienes que guardar con cuidado. Al fin y al cabo, si ganas el premio, deberás presentar este recibo para reclamar tu dinero.

Para conseguir premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para llevarte el acumulado acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también obtienen premios en dinero.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se realizan todos los días en distintos momentos del día. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico se realiza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV es a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que verás más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más seguidores de LEIDSA, pues otorga a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, se seleccionan seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los aciertas todos, el premio mayor es tuyo.

También puedes ganar premios secundarios si aciertas cinco, cuatro o tres números. Por otra parte, ten en mente en el momento de jugar que hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio si coincide con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se realiza diariamente a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA para el que debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que acierten algunos de los números principales, así como el número adicional. ¡Buena señal! Tus posibilidades de ganar dinero no se acabarán tan fácil

El sorteo consiste en adivinar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todas las cifras, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos jugadores que hayan elegido cuatro números ganadores se llevarán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números conseguirán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se efectúa cada día a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para concluir, Súper Palé es una de las novedades en los juegos de LEIDSA que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio total es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

Si quieres estar informado sobre los números y toda la información de la lotería, visita https://eldiariony.com/categoria/loteria