Padre de Itatí Cantoral no le permitió casarse con Alexis Ayala

La reconocida actriz de origen mexicano Itatí Cantoral estuvo como invitada en el programa “El minuto que cambió mi destino” que conduce Gustavo Adolfo Infante, y durante la conversación se sinceró sobre un aspecto amoroso de su vida que mantuvo en silencio durante muchos años: su relación con el actor Alexis Ayala, a quien recuerda con muchísimo cariño, ya que significó algo especial en su vida.

“Era hermoso, la nariz parecía que se la habían hecho, los ojos así claros y grandotes. O sea, era muy guapo. Fue una relación muy intensa. Yo estaba estudiando actuación, él estaba empezando su carrera”, comenzó diciendo durante la conversación.

Cantoral, quien es muy recordada por su personaje como Soraya Montenegro en “María La del Barrio”, explicó que su unión con el actor fue bastante fuerte y, cuando ya tenían dos años juntos, querían tener algo más formal, como lo era el matrimonio. Por ello, ambos se veían teniendo un futuro juntos al lado del otro y también reflejaban la seriedad con la que se tomaban cada uno.

Aunque han pasado muchos años, Itatí considera que él sigue siendo alguien muy especial en su vida y, durante la entrevista, le declaró su amor públicamente al participante de “La Casa de los Famosos México”: “Me quería casar con él y tenía hasta vestido de novia y todo. Lo amo, lo amo, es el amor de mi vida, es todo para mí”.

Sin embargo, la vida les tenía forjado otro futuro y, evidentemente, no era juntos como pensaron en aquel momento cuando ella tenía 16 años. La villana de reconocidas telenovelas mexicanas explicó que fue su padre quien se pronunció en contra de la decisión que ellos habían tomado.

Parte de la decisión que tomó el papá de la actriz tuvo que ver con la diferencia de edad que había entre ellos, ya que cuando ella era tan solo una jovencita, Alexis ya tenía 26 años, y Roberto Cantoral no pudo permitir que consolidaran la unión porque sentía que era una relación que no llegarían lejos, como ellos tenían en mente, y ella hoy se lo agradece: “Gracias a mi papá no (me casé) porque, si no, ya tendría 18 divorcios”.

