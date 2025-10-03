Edu dos Santos, ícono de las Águilas del América, murió a los 58 años

Eduardo Antonio dos Santos, conocido como “Edu”, falleció este viernes 3 de octubre a los 58 años de edad, la noticia la confirmó el Club América en su cuenta de X en la que lo reconoció como “leyenda del club”.

El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Eduardo Antonio Dos Santos “Edu”, leyenda del Club.



Expresemos nuestra más sentidas condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos.



Q. E. P. D. pic.twitter.com/P1k6j63TX2 — Club América (@ClubAmerica) October 3, 2025

El exvolante brasileño fue figura en la década de los 90, autor de asistencias memorables y parte de títulos internacionales que marcaron época en el Estadio Azteca.

Ídolo también en el equipo brasileño Palmeiras y seleccionado con la verde amárela en la Copa América de 1987, Edu dejó huella en México, Chile, Japón y Ecuador.

Recordado por su jugada de rabona en un clásico América-Chivas

“Edú” es recordado por la icónica jugada de rabona en un clásico América-Chivas. El atacante sirvió un centro de rabona por la derecha para un golazo que concretó Toninho en el clásico nacional de liguilla en 1991.

El futbolista dejó huella en el América, sobre todo por su famosa rabona. No ganó títulos, pero sí el reconocimiento de la afición por su talento y entrega en la cancha. Fue dirigido por el técnico Jorge Vieira en las Águilas.

📹 ¡Con ustedes UN CLÁSICO!

Vamos con todo por el #GolazoJC con este bello e histórico gol de Toninho dos Santos a pase de rabona de Edú. ¡INOLVIDABLE!



🦅Águilas a encender las redes ⚽️🔥 🌍 #SOMOSAMÉRICA 🔸🔹🔸 pic.twitter.com/nLTCe7F49f — Club América (@ClubAmerica) March 21, 2020

Palmeiras informó sobre su fallecimiento en redes sociales, recordando que Edú fue su jugador entre 1985 y 1989. El club brasileño lo destacó como ídolo en los ochenta, con 44 goles en 188 partidos, y recordó que fue varias veces seleccionado nacional.

“Con profunda tristeza, recibimos la noticia del fallecimiento, a los 58 años, de Eduardo Antônio dos Santos, Edu Manga, ídolo de la afición del Palmeiras en la década de 1980. Formado en las categorías inferiores del club, en el que jugó profesionalmente de 1985 a 1989, el centrocampista marcó 44 goles en 188 partidos vistiendo la camiseta verde y blanca y acumuló convocatorias a la Selección Brasileña.

“Ofrecemos nuestras condolencias a la familia y amigos de nuestro eterno Edu Manga. ¡Descansa en paz, estrella!”, se lee en el mensaje de Palmeiras.

Com profunda tristeza, recebemos a notícia do falecimento, aos 58 anos, de Eduardo Antônio dos Santos, o Edu Manga, ídolo da torcida do Palmeiras nos anos 1980. Formado nas categorias de base do clube, pelo qual atuou profissionalmente de 1985 a 1989, o meia fez 44 gols em 188… pic.twitter.com/K66abICCym — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 3, 2025

La partida de Edu deja un vacío en la memoria futbolística de dos países que lo vieron brillar. Más allá de los títulos y asistencias, su legado vive en cada aficionado que lo ovacionó en el Azteca, en cada compañero que lo recuerda con afecto, y en cada jugada que aún se comenta como símbolo de talento y elegancia.

