Hamás aceptó liberar a rehenes israelíes, unos de los puntos del acuerdo de Trump

Hamás informó este viernes que aceptará liberar a todos los rehenes israelíes bajo parte de las condiciones planteadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

La organización señaló además que está abierta a discutir los aspectos restantes para avanzar hacia un eventual acuerdo de paz.

En un comunicado, la organización explicó que la decisión fue adoptada “tras un estudio exhaustivo” y con el objetivo de alcanzar un cese definitivo de las hostilidades.

Hamás precisó que estaría dispuesto a entregar a “todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos”, siempre que se cumplan las condiciones pactadas para el intercambio.

La agrupación también reiteró su disposición a transferir la administración de la Franja de Gaza a un ente palestino conformado por independientes y tecnócratas, sustentado en el consenso nacional y con respaldo de países árabes e islámicos.

El documento añade que la propuesta de Trump sobre el futuro de Gaza y los derechos del pueblo palestino deberá ser debatida dentro de un marco nacional integral y en concordancia con las resoluciones internacionales.

El anuncio de Hamás se produjo horas después de que Trump advirtiera que el grupo tenía plazo hasta el domingo para aceptar su plan de paz.

De lo contrario, advirtió en su red social Truth Social, Estados Unidos respaldaría represalias “como nunca antes se han visto”.

El plan de 20 puntos presentado esta semana por el mandatario estadounidense y aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, incluye el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes, la creación de un gobierno de transición en Gaza bajo supervisión de Trump y del exprimer ministro británico Tony Blair, así como la desmilitarización del enclave.

El documento contempla además la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, aunque esta opción ha sido rechazada de plano por Netanyahu.

Sigue leyendo:

• EE.UU. califica de “provocación” la flotilla a Gaza mientras Europa protesta contra su intercepción

• Sheinbaum exige a Israel repatriación de mexicanos que viajaban en la flotilla a Gaza

• Amnistía Internacional pide a FIFA y UEFA suspender a Israel