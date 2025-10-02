EE.UU. califica de “provocación” la flotilla a Gaza mientras Europa protesta contra su intercepción

La Casa Blanca calificó este jueves como una “provocación deliberada e innecesaria” la Flotilla Global Sumud, que fue interceptada por la Marina israelí cuando se dirigía hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, mientras que en la principales ciudades europeas miles se manifestaron en contra de la intercepción.

Un portavoz del Departamento de Estado, en declaraciones a EFE, aseguró que la prioridad de Washington es la seguridad de sus ciudadanos y reiteró que la Administración Trump está centrada en “hacer realidad el plan del presidente para poner fin a la guerra”, presentado como una oportunidad histórica para alcanzar una paz duradera.

El portavoz hace referencia al plan de 20 puntos presentado por Trump para poner fin a la guerra en Gaza, y que ha sido apoyado ya por varios gobiernos, entre ellos el israelí, pero que todavía no recibe el visto bueno de Hamás.

La misión internacional, integrada por más de 40 barcos y unos 500 voluntarios, incluía a ocho veteranos militares estadounidenses. La noche del miércoles, la Armada israelí detuvo a la mayoría de las embarcaciones y arrestó a más de 440 personas.

El único barco en el mar que no ha sido interceptado es el Summertime, dedicado a tareas legales.

Reacción internacional

La reacción internacional fue multitudinaria este jueves. Miles de personas se movilizaron en ciudades como Madrid, Roma y Bruselas, ondeando banderas palestinas y reclamando el fin del bloqueo israelí.

En Italia, más de 10,000 manifestantes se congregaron cerca del Coliseo y el principal sindicato del país, la CGIL, convocó una huelga general para este viernes en rechazo a la operación.

En España, Barcelona, ciudad desde la cual zarpó la flotilla a finales de agosto, fue escenario de una de las marchas más nutridas. Colectivos estudiantiles se sumaron con huelgas y protestas que denunciaron lo que califican de “genocidio contra el pueblo palestino”.

En Bélgica, unas 4,000 personas marcharon en Bruselas y exigieron al gobierno una condena explícita contra Israel.

Con más del 90% de sus integrantes arrestados, la flotilla se encuentra prácticamente desarticulada. Pese a ello, los organizadores afirmaron en Bruselas que enviarán más barcos “hasta que Palestina sea libre”.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

• Netanyahu aclara que no ha acordado con Trump establecer un Estado palestino

• Israel intercepta la flotilla que buscaba romper el bloqueo de Gaza

• La Autoridad Nacional Palestina y varios países están de acuerdo con plan de Trump para Gaza