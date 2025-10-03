Más de 40 disparos en 6 segundos: pandillero acusado en masacre de triple homicidio en club nocturno en Nueva York

Elijah Roy, joven de 25 años miembro de la pandilla Bloods, fue acusado a nivel federal por su presunta participación en un tiroteo masivo en un bar en Brooklyn (NYC) que dejó tres muertos y varios heridos en agosto.

Roy, reconocido miembro de los 5-9 Brims, una rama de los Bloods, fue arrestado el miércoles y acusado de disparar una ráfaga contra miembros del grupo rival Folk Nation Gangster Disciples, quienes respondieron dentro del “Taste of the City Lounge” en Franklin Ave. en Crown Heights la madrugada del 17 de agosto.

Un video impactante publicado por los fiscales federales muestra que hubo más de 40 disparos en tan sólo seis segundos mientras los presentes caen al suelo y corren hacia la salida. Se puede ver a un hombre identificado como Roy agachándose y corriendo, y luego disparando dos veces mientras también cae al suelo.

Entre los tres muertos se encuentran Marvin St. Louis, de 19 años y miembro de los Brims quien, según la policía, provocó el tiroteo con una señal despectiva con la mano e hizo una primera ráfaga de disparos; Jamel Childs (35) miembro de la pandilla Folk Nation, quien respondió al fuego; y Amadou Diallo (27), quien, según la policía, era un cliente del bar no involucrado en la disputa.

Roy, también conocido como “Eli Spice” y “Swervo”, fue acusado de agresión con fines de extorsión y posesión de municiones. Se ordenó su detención sin fianza durante su comparecencia ante el Tribunal Federal de Brooklyn. Otros dos sospechosos, aún sin cargos, fueron nombrados junto con Roy en una denuncia penal publicada el miércoles, aunque sus identidades y detalles sobre su participación en el caso han sido censurados, indicó Daily News.

La denuncia de la fiscalía describe una cronología de lo que desencadenó la violencia en el bar. Los miembros de Folk Nation llegaron desde la 1:30 a.m. Childs y uno de sus socios entraron a las 2:15 a.m. Sus rivales, incluidos St. Louis y Roy, comenzaron a aparecer alrededor de las 2:30 a.m.

El problema comenzó en serio unos 45 minutos después, cuando St. Louis hizo una señal con la mano con “b minúscula”, destinada a indicar a los 5-9 Brims, seguida de una señal con la mano de Folk Nation, según los federales. Al parecer, esa señal era un insulto, y Childs se acercó a él. Ambos intercambiaron algunas palabras, y Childs regresó con su grupo. Siete minutos después, alrededor de las 3:22 a. m., St. Louis, Roy y una tercera persona conversaron, y St. Louis corrió hacia Childs y comenzó a disparar.

“Como se alega, el acusado y otros cómplices de una pandilla violenta dispararon en medio de un bar abarrotado, creando una zona de muerte que, en cuestión de segundos, dejó tres personas muertas y diez heridas”, declaró el miércoles el fiscal federal Joseph Nocella en un comunicado. “Tan flagrante desprecio por la vida humana no quedará impune, y este proceso judicial subraya la determinación de nuestra oficina y de las fuerzas del orden para erradicar las pandillas en el distrito”. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

NYPD celebró una reducción del 23% en los tiroteos este año, de 649 a 500 hasta el 3 de agosto. Los homicidios también disminuyeron 25%, de 241 (2024) a 179 a ese momento en 2025. Sin embargo, la violencia callejera con golpes y armas de fuego y blancas es constante en Nueva York, incluyendo ataques a a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Hay víctimas de todas las edades. La semana pasada Sanjay Samuel, niño de 13 años, murió en el hospital donde estaba en coma, dos días después de haber sido baleado en la cabeza camino a la escuela en Queens (NYC). A fines de agosto una mujer de 69 años que caminaba con una andadera fue alcanzada mortalmente en la cara por una bala perdida a una cuadra de su casa durante un tiroteo a plena luz del día en East Harlem.