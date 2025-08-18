NYPD investiga tiroteo masivo en Brooklyn que dejó 3 muertos y 11 heridos, buscan a dos sospechosos

Las autoridades siguieron investigando este lunes el tiroteo masivo en un restaurante/salón de narguile en Brooklyn, específicamente en Crown Heights, que dejó tres muertos y 10 heridos la madrugada del domingo, y hasta ahora no se han anunciado arrestos por este suceso.

Los oficiales de Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) aseguraron creer que hasta cuatro personas dispararon contra el local Taste of the City Lounge, en la avenida Franklin y la calle Carroll, cerca de las 3:30 de la madrugada, en lo que describieron como un posible tiroteo vinculado con pandillas.

Asimismo, el alcalde Eric Adams alerto sobre posibles represalias luego del incidente y dijo que la ciudad estaba desplegando equipos de gestión de crisis para contener cualquier otro episodio de violencia en la Gran Manzana.

Los hombres asesinados fueron identificados como Marvin St. Louis, de 19 años, residente de Prospect Lefferts Garden; Amadou Diallo, de 27 años, residente de Harlem; y Jamel Childs, de 35 años, residente de Flatlands, explicaron los funcionarios.

Jessica Tisch, comisionada del NYPD, declaró este lunes que Childs y St. Louis se dispararon durante el intercambio de disparos. La policía recuperó 42 casquillos dentro y fuera del club, agregó.

Childs contaba con arrestos previos y figuraba en la base de datos de pandillas del NYPD como integrante de Folk Nation, una banda violenta responsable de media docena de tiroteos en la Gran Manzana este 2025. Otras tres víctimas forman parte de la pandilla, añadió. St. Louis no tiene antecedentes penales relevantes, indicó Tisch.

De acuerdo con las cámaras de vigilancia, Childs y St. Louis conversaron un poco en el club antes del tiroteo, explicó Tish. St. Louis se acercó a Childs poco después y disparó, lo que desató el tiroteo.

Los 11 heridos se encontraban en condición estable, según la policía. Los oficiales señalaron que las edades de los lesionados oscilaban entre los 19 y los 61 años, informó Gothamist.

Adams manifestó en una rueda de prensa el domingo lo siguiente: “Si estuvieran dentro del club, si escucharan a las personas hablar sobre el tiroteo, si presenciaran a alguien huyendo del lugar, cada pieza de información nos permitiría armar el rompecabezas para resolver este crimen”.

Visited the scene of last night’s heartbreaking mass shooting at a Crown Heights nightclub.



Please help us bring the suspects to justice. If you witnessed the shooting or have ANY information, call Crimestoppers at 800-577-TIPS. You can remain anonymous. pic.twitter.com/dCxuBPFNV3 — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) August 17, 2025

Por otro lado, las autoridades resaltaron que los tiroteos han disminuido en lo que va de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024, y los datos del NYPD muestran una caída del 21% al 10 de agosto. Los asesinatos han bajado cerca de un 24%, de acuerdo con los datos.

“Esto era como una zona de guerra”, expresó James Jones, un vecino del salón que dijo que estaba allí antes del tiroteo y regresó después de que ocurrió.

En noviembre del año pasado, hubo otro tiroteo que hirió al menos a una persona en la misma intersección, dijo la policía.

