Pizza Hut celebra el Mes Nacional de la Pizza con la Big Dinner Box a solo $19,99

Pizza Hut celebra el Mes Nacional de la Pizza con el regreso de la Big Dinner Box con precio de $19,99 que incluye dos pizzas medianas de un ingrediente, 5 palitos de pan y 8 alitas deshuesadas, ideales para compartir en los días de juego.

La nueva campaña tiene como centro compartir y celebrar “buenos momentos” con amigos y familiares y cuenta con la colaboración de PEPSI y Josh Allen, el mariscal de campo de fútbol americano.

Los fanáticos obtener una bebida de 2 litros por solo $2 usando el código PEPSISETHUT. Mientras que Josh Allen emplea la señal de juego “Hut” usada por los mariscales de campo, con gritándola humorísticamente en el anuncio.

El Mes Nacional de la Pizza en Estados Unidos, se celebra en octubre. Fue declarado como tal por Gerry Durnell, en 1984, quien era propietario de una pizzería en Indiana y editor de la revista “Pizza Today”. El objetivo era celebrar uno de los alimentos más populares y queridos del país durante un mes para disfrutar y reconocer el platillo de origen italiano.

Ofertas para todo público

Pizza Hut apuesta por agregar valor a las ofertas para todo público, por lo que además de la Big Dinner Box, mantienen otras promociones:

Crafted Flatzz: Disponibles a partir de $5 cada uno (el precio varía después de las 5 p.m.).

Melts Monday: Todos los Melts de Pizza Hut a solo $4.99 todos los lunes.

La directora de marketing de Pizza Hut, Melissa Friebe, destaca que el Mes Nacional de la Pizza es el momento perfecto para ofrecer “platos favoritos de los fans a precios increíbles” y la colaboración con Josh Allen busca conectar a los fans de más maneras que nunca.

“La Gran Cena reúne a todos con una pizza deliciosa y nuestras guarniciones emblemáticas, y con Josh Allen a bordo, conectamos a los fans de más maneras que nunca este mes”, agrega.

Las cadenas de comida rápida aprovechan de lanzar promociones durante los campeonatos deportivos, ofreciendo combos y descuentos en los productos preferidos por los clientes.

Las pizzas, alitas de pollo y salsas para mojar son de los productos más consumidos en las temporadas de futbol americano.

