Nueva York tiene la mejor pizza del mundo: Italia lo confirma

La pizzería Una Pizza Napoletana, de Anthony Mangieri, en Nueva York, fue reconocida una vez más como “la mejor pizzería del mundo” en la guía “50 Top Pizza” de 2025 en Italia.

El anuncio se hizo en Nápoles, Italia, por la revista “50 Top Pizza”, que se considera la guía de pizzas más importante y reconocida del mundo.

No es la primera vez que la pizzería logra este reconocimiento; en 2024 y en 2022, 50 Top Pizza también la había calificado como “la mejor pizzería del mundo”. El local de Anthony Mangieri es reconocido internacionalmente, y él se ha posicionado como un pionero del estilo de pizza napolitano en Estados Unidos.

Sus habilidades culinarias son un talento familiar. “Anthony creció en una familia italoamericana muy unida y desarrolló una obsesión por la pizza desde pequeño, convenciendo a su madre para que lo llevara a todas las pizzerías famosas del área triestatal”.

En la edición de 2025, la pizzería Una Pizza Napoletana, de Nueva York, compartió el primer lugar con I Masanielli, de Francesco Martucci, en Caserta. La calidad y la maestría en el arte de hacer pizza se extendieron a otros continentes, ya que la tercera y cuarta posición fueron para The Pizza Bar, en la calle 38 de Tokio, y Leggera Pizza Napoletana, en São Paulo, Brasil.

Pizzerías de Nueva York en el Top 50 Mundial

Tres pizzerías de la Nueva York lograron entrar en el Top 50 de las mejores pizzerías del mundo, lo que demuestra que es un referente global en la pizza de alta calidad, compitiendo con las mejores de Italia y el resto del mundo.

#1: Una Pizza Napoletana

Ubicación: 175 Orchard St, Nueva York.

Especialidad: Pizzas napolitanas de 12 pulgadas, elaboradas con masa de levadura natural (nunca refrigerada) e ingredientes de alta calidad. Se cocinan en un horno de leña. El fundador, Anthony Mangieri, es considerado un pionero de este estilo en EE.UU.

#19: Ribalta

Ubicación: 48 E 12th St, Nueva York.

Lo destacado: Conocido por su auténtica pizza napolitana, Ribalta se ha ganado un lugar en la lista por su calidad y sabor tradicionales.

#29: Don Antonio

Ubicación: 309 W 50th St, Nueva York.

Especialidad: Es un lugar relajado que ofrece pizza napolitana clásica, acompañada de cócteles de temporada y cervezas artesanales italianas.

