¿Se acaba la espera?, cuatro históricas sequías de Serie Mundial podrían terminar en 2025

La emoción de la postemporada de las Grandes Ligas es incomparable, pero para un grupo selecto de equipos, el significado va mucho más allá de una simple victoria: se trata de poner fin a décadas de espera.

Los Playoffs de la MLB 2025 han alineado a varias franquicias que cargan con el peso de las sequías de Serie Mundial más largas y dolorosas del béisbol.

Este año podría ser el decisivo, el que termine con la agonía de aficiones que nunca han visto a su equipo coronarse o que aguardan el triunfo desde el siglo pasado.

El peso de la historia en los playoffs

Llegar a la Serie Mundial es un logro, pero ganarla es la inmortalidad. Varios contendientes actuales están a solo unas semanas de conseguir ese estatus, y de paso, silenciar el incesante tic-tac de los récords históricos negativos. Estos son los cuatro equipos con sequías notables que están en la lucha por el campeonato:

1. Seattle Mariners (la sequía más larga: ¡nunca han ganado!)

Los Mariners representan la historia más dramática de la MLB: son la única franquicia de las Grandes Ligas (junto con los Nationals, que ganaron en 2019) que jamás ha jugado una Serie Mundial desde que se unieron a la liga en 1977.

Tras años de esfuerzo, el equipo de Seattle está de vuelta en la postemporada con un roster que, por fin, parece tener la profundidad necesaria para llegar hasta el final. Si lo logran, será un triunfo sin precedentes.

Cal Raleigh es la estrella de los Mariners. Crédito: AP

2. Milwaukee Brewers (esperando su primer trofeo)

Al igual que Seattle, los Brewers se encuentran en la penosa lista de equipos que nunca han conseguido el título de Serie Mundial. Aunque llegaron al Clásico de Otoño en 1982 (y perdieron), el equipo de Milwaukee no ha podido replicar ese éxito. Con una defensa impecable y un pitcheo sólido, la Serie Divisional les ofrece la plataforma perfecta para quebrar un ayuno de décadas y darle a Wisconsin su primer anillo de campeón.

3. Detroit Tigers (desde 1984)

La última vez que los Tigers celebraron una Serie Mundial fue en 1984, con el equipo liderado por Alan Trammell y Lou Whitaker. Si bien la sequía de Detroit no es tan extensa como la de otros, ya supera las cuatro décadas.

La presión en la “Ciudad del Motor” es inmensa, y su clasificación a los Playoffs representa una oportunidad dorada para que una de las franquicias más históricas de la Liga Americana regrese a la cima del béisbol después de una larga travesía por el desierto.

4. Toronto Blue Jays (desde 1993)

Aunque los Blue Jays fueron campeones consecutivos en los años 90 (1992 y 1993), su sequía se acerca a las tres décadas sin el trofeo más importante. Tras dominar su división en 2025, el equipo canadiense busca demostrar que su talentoso roster joven puede madurar lo suficiente en octubre para recapturar la gloria que el país no ve desde la época de Joe Carter.

El camino a la Serie Mundial es tortuoso, pero para estos cuatro equipos, cada victoria en los Playoffs 2025 no solo es un paso deportivo, sino un grito de alivio contra el peso inmutable de la historia. Solo uno, si es que lo logran, pondrá fin a su larga espera.

