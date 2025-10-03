Definidas las Series Divisionales: calendario, horarios y dónde ver los playoffs 2025
La acción arranca este sábado 4 de octubre, prometiendo duelos imperdibles con equipos históricos y rivalidades encendidas
El Clásico de Otoño está un paso más cerca. Tras una intensa Serie de Comodines, los ocho equipos más fuertes de las Grandes Ligas se enfrentarán en las Series Divisionales (ALDS y NLDS), rondas que se juegan al mejor de cinco partidos.
A continuación te presentamos el calendario completo de las Series Divisionales de los playoffs de las Grandes Ligas 2025.
Liga Americana (ALDS)
ALDS 1
Toronto Blue Jay (1) vs. New York Yankees (4)
ALDS 2
Seattle Mariners (2) vs. Detroit Tigers (6)
Liga Nacional (NLDS)
NLDS 1
Milwaukee Brewers (1) vs. Chicago Cubs (4)
NLDS 2
Philadelphia Phillies (2) vs. Los Angeles Dodgers (3)
Horarios de los juegos y dónde ver en EE.UU.
El primer fin de semana de la Serie Divisional trae cuatro emocionantes choques. A continuación, el calendario de los Juegos 1 y 2 de cada serie.
Sábado, 4 de octubre
Cubs vs. Brewers (NLDS 1, J1), 2:08 PM (ET), TBS / FOX Deportes
Yankees vs. Blue Jays (ALDS 1, J1), 4:08 PM (ET), FOX / FS1
Dodgers vs. Phillies (NLDS 2, J1), 6:38 PM (ET), TBS / FOX Deportes
Tigers vs. Mariners (ALDS 2, J1), 8:38 PM (ET), FS1 / FOX Deportes
Domingo, 5 de octubre
Yankees vs. Blue Jays (ALDS 1, J2), 4:08 PM (ET), FS1 / FOX Deportes
Tigers vs. Mariners (ALDS 2, J2), 8:03 PM (ET), FS1 / FOX Deportes
Lunes, 6 de octubre
Dodgers vs. Phillies (NLDS 2, J2), 6:08 PM (ET), TBS / FOX Deportes
Cubs vs. Brewers (NLDS 1, J2), 9:08 PM (ET), TBS / FOX Deportes
Martes, 7 de octubre
Mariners vs. Tigers (ALDS 2, J3), sin hora definida, FS1 / FOX Deportes
Blue Jays vs. Yankees (ALDS 1, J3), sin hora definida, FS1 / FOX Deportes
Miércoles, 8 de octubre
Brewers vs. Cubs (NLDS 1, J3), sin hora definida, TBS
Phillies vs Dodgers (NLDS 2, J3), sin hora definida, TBS
Los juegos 4 y 5 de las Series Divisionales están pautados para el 9, 10 y 11 de octubre en caso de ser necesarios.
