Definidas las Series Divisionales: calendario, horarios y dónde ver los playoffs 2025

El Clásico de Otoño está un paso más cerca. Tras una intensa Serie de Comodines, los ocho equipos más fuertes de las Grandes Ligas se enfrentarán en las Series Divisionales (ALDS y NLDS), rondas que se juegan al mejor de cinco partidos.

La acción arranca este sábado 4 de octubre, prometiendo duelos imperdibles con equipos históricos y rivalidades encendidas.

A continuación te presentamos el calendario completo de las Series Divisionales de los playoffs de las Grandes Ligas 2025.

Liga Americana (ALDS)

ALDS 1

Toronto Blue Jay (1) vs. New York Yankees (4)

ALDS 2

Seattle Mariners (2) vs. Detroit Tigers (6)

Liga Nacional (NLDS)

NLDS 1

Milwaukee Brewers (1) vs. Chicago Cubs (4)

NLDS 2

Philadelphia Phillies (2) vs. Los Angeles Dodgers (3)

Los Tigers estarán luchando en laSerie Divisional. Crédito: AP

Horarios de los juegos y dónde ver en EE.UU.

El primer fin de semana de la Serie Divisional trae cuatro emocionantes choques. A continuación, el calendario de los Juegos 1 y 2 de cada serie.

Sábado, 4 de octubre

Cubs vs. Brewers (NLDS 1, J1), 2:08 PM (ET), TBS / FOX Deportes

Yankees vs. Blue Jays (ALDS 1, J1), 4:08 PM (ET), FOX / FS1

Dodgers vs. Phillies (NLDS 2, J1), 6:38 PM (ET), TBS / FOX Deportes

Tigers vs. Mariners (ALDS 2, J1), 8:38 PM (ET), FS1 / FOX Deportes

Domingo, 5 de octubre

Yankees vs. Blue Jays (ALDS 1, J2), 4:08 PM (ET), FS1 / FOX Deportes

Tigers vs. Mariners (ALDS 2, J2), 8:03 PM (ET), FS1 / FOX Deportes

Lunes, 6 de octubre

Dodgers vs. Phillies (NLDS 2, J2), 6:08 PM (ET), TBS / FOX Deportes

Cubs vs. Brewers (NLDS 1, J2), 9:08 PM (ET), TBS / FOX Deportes

Martes, 7 de octubre

Mariners vs. Tigers (ALDS 2, J3), sin hora definida, FS1 / FOX Deportes

Blue Jays vs. Yankees (ALDS 1, J3), sin hora definida, FS1 / FOX Deportes

Miércoles, 8 de octubre

Brewers vs. Cubs (NLDS 1, J3), sin hora definida, TBS

Phillies vs Dodgers (NLDS 2, J3), sin hora definida, TBS

Los juegos 4 y 5 de las Series Divisionales están pautados para el 9, 10 y 11 de octubre en caso de ser necesarios.

