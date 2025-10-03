Taylor Swift sorprende al mencionar al Real Madrid en una canción de su nuevo disco

Taylor Swift sorprendió a sus seguidores con una inesperada referencia al Real Madrid en una de las canciones de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, lanzado este viernes y compuesto por 12 temas.

En la canción Wi$h Li$t, la artista estadounidense compara el deseo de conseguir un contrato con el club blanco con otros sueños de gran prestigio internacional, como ganar una Palma de Oro en Cannes o un premio Oscar.

“Quieren esa libertad, vivir fuera del sistema. Quieren esos tres perros a los que llaman sus hijos. Y ese buen surf, sin hipócritas. Lo quieren todo. Quieren un contrato con el Real Madrid”, canta Swift en el tema.

La mención llega en un momento muy especial para la intérprete, quien mantiene una relación con Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs de la NFL, con quien ya anunció planes de boda.

No es la primera vez que la cantante muestra un vínculo con el club merengue. En mayo de 2024 eligió el estadio Santiago Bernabéu para ofrecer dos multitudinarios conciertos de su gira The Eras Tour, reforzando su conexión con el feudo madridista.

