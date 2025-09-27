Xabi Alonso tras goleada al Real Madrid: “No hemos estado a la altura”

El director técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, reflexionó este sábado sobre la derrota del Real Madrid, que cayó goleado 5-2 por el Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano, asegurando que sus dirigidos no mostraron el nivel de los primeros seis juegos de LaLiga.

En rueda de prensa Alonso dio el merecimiento necesario al Atlético de Madrid por el buen planteamiento, aunque dijo que es un revés complicado por como venían de ganar siete partidos en fila si se incluyen el debut ante Olympique Marsella en Champions League.

“Será difícil olvidar esta derrota. Es sin duda muy dura y nos hace responsables. Este no es el nivel que queremos dar. Empezábamos un nuevo partido tras el descanso, después del 2-2 estábamos en el partido, aunque en general el juego no estaba siendo bueno. Luego vino el penalti y la falta, pero no hemos estado bien y nos han penalizado merecidamente porque no hemos merecido más“, dijo el entrenador del Real Madrid.

Posteriormente Alonso habló de que el equipo pueda retomar la senda del triunfo, porque sabe que apenas está iniciando el torneo.

“Veía que no estábamos a nuestro mejor nivel y eso es lo que echaba en falta. No estamos contentos de cómo hemos jugado hoy, pero tampoco queremos olvidar de dónde veníamos. Hay que volver al camino correcto. Estamos empezando la liga y dentro del progreso y la construcción que llevamos hay días duros. Esto es fútbol”, añadió.

Por último comentó sobre la necesidad de sacar las cosas positivas del revés y un intento de reacción que comenzará este mismo martes con la visita al Kairat en el torneo europeo.

“La clave está en ver cómo reaccionamos. No seríamos inteligentes si no somos capaces de sacar lo positivo dentro del dolor que tenemos hoy”, cerró. .

