Tru Fru retira productos de frutas liofilizadas por posible presencia de metal

Un total de 55 lotes de cuatro productos liofilizados Tru Fru específicamente fresas cubiertas de chocolate blanco, negro y crema, son retiradas del mercado debido a la posible presencia de metal en el producto, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglos en inglés).

Los detalles del retiro fueron emitidos voluntariamente por Tru Fru que anunció que su fabricante externo, Georgia Nut Company (GNC), emitió un retiro voluntario del mercado de variedades específicas.

La presencia de objetos extraños, duros o afilados en los alimentos pueden causar lesiones traumáticas en las personas que consumen alimentos contaminados.

El metal puede causar laceraciones y perforaciones en los tejidos de la boca, lengua, garganta, estómago e intestino, así como daños en los dientes y las encías. El problema se escribió cuando un consumidor alerto sobre la situación a la empresa.

¿Cómo identificar los productos sujetos en el mercado?

Los lotes retirados del mercado son de fresas cubiertas de chocolate blanco y negro. Crédito: FDA | Cortesía

A continuación, la lista de los productos de Tru Fru retirados, organizado por número de artículo y con los códigos de fabricación afectados, que incluyen las fresas liofilizadas Tru Fru en chocolate negro y blanco y las fresas liofilizadas con crema:

Es importante que los consumidores sepan que el código de fabricación de 10 dígitos del reverso del paquete; los primeros cuatro dígitos y/o letras de este código indicarán el producto implicado según se describe en las tablas que se muestran.

1. Fresas Liofilizadas en Chocolate Negro y Blanco (95 g): 25 lotes

Número de Artículo: 10300458

Código Postal Único (UPC): 850048358270

Códigos de Fabricación Afectados:

517B, 517C, 517D, 517E, 517F

518D, 518E, 518F

519A, 519B

524A, 524B, 524C

529C, 529D, 529E

530C, 530D, 530E

531A, 531B, 531C, 531D, 531E

532A, 532B

2. Fresas Liofilizadas en Chocolate Negro y Blanco (1,7 oz): 24 lotes

Número de Artículo: 10300442

Código Postal Único (UPC): 850048358331

Códigos de Fabricación Afectados:

514A, 514B, 514C, 514D

525A, 525B, 525C

526B, 526C, 526D, 526E, 526F

521C, 521D, 521E

522B, 522C, 522D, 522E

524D, 524E

525A, 525B, 525C, 525D, 525E

526A

3. Fresas Liofilizadas en Chocolate Negro y Blanco (13 oz): 3 lotes

Número de Artículo: 10300474

Código Postal Único (UPC): 850048358379

Códigos de Fabricación Afectados:

515A, 516B, 516C

4. Fresas Liofilizadas con Crema (3,4 oz): 3 lotes

Número de Artículo: 10300455

Código Postal Único (UPC): 850048358249

Códigos de Fabricación Afectados:

520B, 520C, 520D, 520E, 520F

521A

524C, 524D, 524E

¿Dónde fueron distribuidos los productos en el mercado?

El reporte de la FDA indica que los productos fueron distribuidos en todo el país en tiendas minoristas y tiendas en línea, como Albertson’s, CVS, Food Lion, HEB, Hungryroot, Ingles Markets, Kroger, Stew Leonard’s y Target.

Aunque hasta la fecha no se han reportado casos de lesiones o enfermedades, se insta a los consumidores a verificar los datos del producto sujeto a retiro y evitar su consumo en caso de haber adquirido uno.

La empresa aclara que ningún otro producto de Tru Fru se ve afectado por este retiro voluntario ni tampoco ningún lote fuera de los enumerados en la tabla anterior.

En caso de alguna duda o consulta, los consumidores pueden llamar al (888) 293-7748 o escribir a trufru@rqa-inc.com.

Sigue leyendo: