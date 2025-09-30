Empresa de Nueva York retira del mercado canela molida Wise Wife por riesgo de altos niveles de plomo

Una nueva marca de canela ha sido incluida en la lista de las desaconsejadas para consumo por los altos niveles de plomo: Wise Wife, distribuida por SLR Food Distribution de Hicksville, NY en siete estados del país. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) actualizó la lista incluyendo esta nueva marca.

Recordemos que las investigaciones sobre los altos niveles de plomo en alimentos comenzaron con un análisis de alimentos de bebé que presentaron altos niveles de plomo. En esa oportunidad, se determinó que el ingrediente que elevaba los niveles de este metal pesado en los alimentos era la canela.

A partir de allí, se han realizado varias actualizaciones de las marcas que presentan altos niveles de plomo y la más reciente es la inclusión de esta nueva marca Wise Wife.

Hasta la fecha son al menos nueve marcas las que se han retirado del mercado desde mediados del año 2024 para prevenir efectos nocivos en la salud.

La exposición constante y prolongada al plomo puede causar trastornos de salud, conductuales y en los nervios, especialmente en los niños.

¿Cómo identificar el producto sujeto a retiro?

La FDA publicó en su sitio web imágenes del producto para facilitar la identificación del mismo. Crédito: FDA | Cortesía

El reporte de retiro de la FDA indica que canela molida de la marca Wise Wife se distribuyó entre el 15/02/2024 y el 28/06/2025 a minoristas ubicados en Nueva Jersey , Nueva York, Florida, Maryland, Minnesota, Oklahoma y Ohio. El último pedido se distribuyó el 28/6/2025 y SLR Food Distribution, Inc. ya no lo vende.

Informa el reporte que la canela en polvo esta identificada con la marca Wise Wife en su presentación de frasco de plástico transparente de 50 g (1,76 oz) con tapa negra. Lleva impreso el código UPC 0 688474 302853.

El retiro se produce tras un análisis de la FDA que reveló que el producto contenía niveles elevados de plomo.

¿Qué hacer?

La recomendación básica en estos casos es verificar si tienen en su despensa alguna de las marcas de canela retiradas del mercado, ya que en esta temporada de otoño esta especia es muy popular porque realza el sabor a los platillos. La canela es la especia central de la popular especia (o sazonador) de calabaza.

Sigue leyendo: