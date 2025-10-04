Amenaza de bomba paralizó la línea 7 del Metro de Nueva York

Una falsa amenaza de bomba en el Metro de Nueva York generó caos y confusión y paralizó la línea 7 en la hora pico de vuelta a casa la tarde de ayer.

El servicio de los trenes de la línea 7 se suspendió parcialmente en medio de una investigación policial en Hudson Yards, la última parada en Manhattan West, según la MTA. Durante un lapso los trenes procedentes de Queens circularon sólo hasta Times Sq/42nd st. Luego el servicio se reanudó con retrasos hasta 34th St.

La Policía de Nueva York recibió un informe de una amenaza de bomba en la intersección de West 33rd y 10th Avenue alrededor de las 5:08 p.m., donde una persona profería amenazas, que resultaron ser infundadas. El sospechoso quedó bajo custodia policial, informaron las autoridades sin revelar detalles sobre su identidad.

No se reportaron heridos. Los bomberos de la ciudad estaban en alerta, según un portavoz de FDNY, acotó PIX11 News. La incertidumbre se extendió a la calle, mientras las autoridades pedían a los neoyorquinos a evitar la zona de West 33rd Street y Hudson Boulevard East. La Oficina de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM) informó en el Twitter/X que se esperaban retrasos en el tráfico e interrupciones en el transporte público.

Horas antes, ayer, el gobierno federal hizo algo inusual: cedió a la presión y restableció $187 millones de dólares que había anunciado en recortes a la financiación antiterrorista de la Policía de Nueva York en supuesto castigo a las políticas santuarios pro inmigrantes de la ciudad.

La unidad antiterrorista de NYPD fue creada por el Congreso Nacional en 2007 en respuesta a los ataques de 9/11 para proteger la red de túneles y las estaciones del Metro de amenazas químicas, biológicas, radiológicas y explosivas, mejorar los protocolos de evacuación y financiar otras medidas de seguridad críticas.

Menos de la mitad (45%) de los pasajeros se sienten seguros o satisfechos dentro de los trenes y estaciones, según la última encuesta semestral de la MTA. Un estudio privado presentado este año analizando data del Departamento de Transporte (DOT) de 2021-2023, determinó que el estado Nueva York tiene el transporte público más peligroso del país.

La violencia es constante en el transporte público de NYC. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia, la inmigración y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024. Las agresiones en el subterráneo han aumentado 7%, de 325 casos el año pasado a 349, según las estadísticas de NYPD citadas por Daily News en agosto de 2025.