Arrestan al exJets Mark Sánchez por agresión en estado de ebriedad

El exjugador de New York Jets y actual analista de la cadena FOX Sports, Mark Sánchez, fue puesto bajo arresto por la policía del Condado de Marion, en Indianápolis, producto de una investigación en el que acusan al reportero de agresión e intoxicación en estado de ebriedad.

De acuerdo a la Fiscalía del Condado de Marion, Sánchez fue el responsable de una trifulca en la que terminó apuñalado y siendo trasladado a un hospital donde se encuentra estable. Ahí, presuntamente habría sido el responsable de agredir a otra persona, de ingresar a un vehículo motorizado y de hacerlo bajo estado de ebriedad, según los cargos (menores) que tiene sobre él.

Indianapolis police now say they have arrested FOX analyst Mark Sanchez while he was at the hospital for battery with injury, unlawful entry of a motor vehicle and public intoxication. pic.twitter.com/BFySRorjaS — Adam Schefter (@AdamSchefter) October 4, 2025

La acusación la dio a conocer el propio departamento, que informó que próximamente tomará la decisión final sobre la acusación.

“Tras una investigación más profunda y tras consultar con la Fiscalía del Condado de Marion, el IMPD (departamento de policía local) arrestó a Mark Sánchez, de 38 años, por su presunta participación en este incidente. Sánchez fue arrestado en el hospital por agresión con lesiones, ingreso ilegal a un vehículo motorizado e intoxicación en público, todos ellos delitos menores. Se ha identificado a todas las partes involucradas y los detectives no buscan a más personas”, explica el texto.

De igual manera, las autoridades confirmaron que Sánchez está bajo arresto desde el propio centro de salud y mientras se encuentre ahí no será enviado a un sitio de reclusión.

“Sánchez sigue hospitalizado y no ha sido ingresado en el Centro de Detención para Adultos. La Fiscalía del Condado de Marion tomará la decisión final sobre la acusación. Un arresto es simplemente una acusación, y Sánchez debe ser considerado inocente a menos que se demuestre su culpabilidad en un tribunal”, añadió el texto.

Horas atrás la policía de Marion informó del apuñalamiento, aunque no confirmaron las identidades de los involucrados ni tampoco la razón del incidente; solo atendieron a un llamado por disturbio a raíz de un altercado entre dos personas.

Se desconoce cuanto tiempo pasará Sánchez en el hospital antes de ser ingresado a prisión, mientras espera la decisión de un jurado en caso que presenten cargos en el tribunal.

Mark Sánchez arribó a la NFL gracias a los Jets, que lo tomaron en primera ronda de la NFL durante el draft de 2009. Aunque se despidió de la divisa cuatro años después, su papel fue fundamental en 2010 durante la última temporada en la que el equipo alcanzó los playoffs.

En aquella ocasión los Jets cayeron 24-19 en las finales de la Conferencia Americana a manos de Pittsburgh Steeles y desde entonces la divisa acumula la racha más larga de toda la liga sin competir en postemporada.

Después de dejar a los neoyorquinos, Sánchez jugó con Philadelphia Eagles entre 2014 y 2015, estuvo con Dallas Cowboys en 2016, firmó con Chicago Bears en 2017 y terminó su carrera con Washington en 2018.

Sigue leyendo: