Mark Sánchez, exjugador de Jets, estable tras ser apuñalado

El exquarterback de New York Jets y ahora panelista para FOX Sports, Mark Sánchez, quien fue apuñalado este martes en Indianápolis, se encuentra en condición estable y bajo cuidado en un centro médico local.

La cadena FOX Sports fue la responsable de informar el estado de salud de Sánchez, que había sido apuñalado la noche de este viernes en medio de un encuentro con otra persona según reportó la policía.

“Mark Sánchez se lesionó en Indianápolis el sábado y se recupera estable en el hospital. Agradecemos profundamente al equipo médico su excepcional atención y apoyo. Acompañamos a Mark en nuestros pensamientos y oraciones, y pedimos a todos que respeten su privacidad y la de su familia durante este tiempo”, expuso el medio deportivo en un coomunicado.

El mariscal de 38 años se encontraba en la ciudad para la transmisión del duelo entre Las Vegas Raiders y los locales Colts.

Según el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis pasada la media noche sus hombres acudieron a un llamado por disturbios en el que un hombre apuñaló a otro, aunque no mencionó el nombre de los implicados.

“Los detectives creen que este fue un incidente aislado entre dos hombres y no un acto de violencia aleatorio. El caso será presentado a la Fiscalía del Condado de Marion. Uno de los hombres permanece hospitalizado en condición estable”, reseñó un portavoz de la policía local.

Mark Sánchez arribó a la NFL gracias a los Jets, que lo tomaron en primera ronda de la NFL durante el draft de 2009. Aunque se despidió de la divisa cuatro años después, su papel fue fundamental en 2010 durante la última temporada en la que el equipo alcanzó los playoffs.

En aquella ocasión los Jets cayeron 24-19 en las finales de la Conferencia Americana a manos de Pittsburgh Steeles y desde entonces la divisa acumula la racha más larga de toda la liga sin competir en postemporada.

Después de dejar a los neoyorquinos, Sánchez jugó con Philadelphia Eagles entre 2014 y 2015, estuvo con Dallas Cowboys en 2016, firmó con Chicago Bears en 2017 y terminó su carrera con Washington en 2018.

