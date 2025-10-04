Lina Luaces, hija de Lili Estefan, revela cómo afronta los retos del Miss Universo 2025

Lina Luaces, hija de Lili Estefan, es la representante de Miss Universe Cuba y ya está con los preparativos finales para su participación en el certamen de belleza más importante. Esta vez habló en exclusiva con People en Español y se sinceró sobre los nervios que tiene tras el compromiso que implica llevar una banda como esa. Sin embargo, también dijo que está muy entusiasmada por todo lo que le viene y aclaró que lo hace con cariño.

“No puedes depender de cómo te sientes, tienes que depender del plan y enfocarte en la recta final. Quiero representar mi cultura y que sea real, sentirlo en mi corazón y mostrarlo en grandes escenarios. Eso es lo que te hace brillar”, dijo.

El Miss Universo será el viernes 21 de noviembre de 2025 en Tailandia y para esa ocasión tiene pensado viajar con 13 o 15 maletas para prepararse para los días que vaya a permanecer en el país. Aprovechó para agradecer a todos los profesionales que la arreglan porque forman parte de su preparación constante: “No es ese tipo de posición donde puedes hacerlo todo por ti misma. No soy la persona más importante solo por ser la reina, porque nada saldría bien sin ellos“.

Desde el momento en que fue nombrada como representante de Cuba el pasado mes de julio, ha recibido una gran cantidad de críticas negativas que la han dejado perpleja. Aunque esta vez contó cómo hace para poder sobrellevar la compleja situación, dado que es algo que, aunque no quiera, igual la termina afectando por más que lo evite.

“Puedes dejarte destruir completamente por algo que alguien dice o simplemente seguir adelante. Sé lo que he puesto para llegar aquí y duermo tranquila por la noche. Si no recibo consejo de alguien, entonces tampoco acepto críticas de esa persona”, expresó a People en Español.

La hija de Lili Estefan mencionó que esta etapa se encuentra disfrutándola al máximo, dado que no se trata solo de un concurso de belleza y de ver cuál es la más bonita, ya que existen otras experiencias que la han marcado positivamente durante su recorrido por esta faceta como modelo profesional: “Esto es algo que ocurre una vez en la vida y me encanta más allá de la corona”.

Sigue leyendo:

· Lina Luaces, hija de Lili Estefan, encanta en desfile de moda con vestido de estilo princesa

· Lina Luaces, Miss Universe Cuba, se sincera sobre una enfermedad autoinmune que padece

· Director de Miss Cuba dice que Lina Luaces, hija de Lili Estefan, ganará el Miss Universo