Lina Luaces, hija de Lili Estefan, encanta en desfile de moda con vestido de estilo princesa

Lina Luaces, Miss Universe Cuba 2025, sigue con su preparación para Tailandia participando en distintos eventos, como el desfile de moda de la diseñadora Giannina Azar, en donde lució un espectacular vestido de estilo princesa.

Como toda una Cenicienta, la modelo estadounidense de raíces cubanas sorprendió a muchos con su elegancia en Rhythm & Threads, celebrado hace unos días en Florida.

En sus redes sociales, la hija de Lili Estefan compartió algunas imágenes de su participación en este desfile y dejó satisfechos a muchos con su desempeño en la pasarela.

En esta oportunidad, Lina Luaces llevó un vestido azul, con unas mangas brillantes que estilizaron al máximo su espigada figura. El estilismo se caracterizó por un maquillaje que destacó sus rasgos y un peinado sencillo para que la vestimenta fuera la protagonista.

Algunos usuarios reconocieron el trabajo que ha hecho la reina de belleza en los últimos meses con el fin de hacer una buena representación de Cuba en el Miss Universo. “Estamos feliz con tu evolución lucías radiante, elegante, segura de ti misma, cada día nos sorprendes mucho más, y nos demuestras a todos por qué serás la nueva Miss Universo 2025. I love u”, “Una de las reinas que más ha evolucionado”.

Otros escribieron: “Ella está hermosa y no me digan que no .su evolución ha sido extraordinaria”, “Se ve mucho trabajo ahí, qué ilusión”.

Lina Luaces es una de las participantes más mediáticas de esta edición, debido a que muchos seguidores del Miss Universo quieren ver cómo se desenvuelve en este concurso de belleza. La joven deberá demostrar sus capacidades para el modelaje, al igual que la oratoria, factores claves que ayudan a avanzar en el concurso, al igual que algún mensaje transformador o causa para mejorar la sociedad.

