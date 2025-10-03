Lina Luaces, Miss Universe Cuba, se sincera sobre una enfermedad autoinmune que padece

Lina Luaces, Miss Universe Cuba e hija de la presentadora cubana Lili Estefan, reveló que padece una enfermedad autoinmune de la piel.

A través de su cuenta de Instagram, Lina Luaces respondió una pregunta que un seguidor le hizo a través de la caja de preguntas de la aplicación. La modelo explicó que padece una enfermedad autoinmune de la piel llamada psoriasis.

“Psoriasis, pero la traté de forma natural y holística”, respondió Lina en sus historias de Instagram en respuesta a la pregunta del seguidor.

La joven modelo aseguró que tuvo quehacer cambios importantes en su alimentación, restringiendo varios alimentos, para poder sobrellevar los síntimas de la enfermedad de la piel. “Dejé los alimentos inflamatorios como el gluten, los lácteos, el azúcar, el alcohol, etc) y los síntomas desaparecieron”, indicó.

La psoriasis es una enfermedad que no tiene cura, según Mayo Clinic. Sus síntomas son principalmente sarpullido con manchas rojas y escamosas que causan picazón. Esta es una condición que padecen muchas celebridades y que Lina Luaces tiene controlada gracias a sus nuevos hábitos alimenticios.

Este es uno de los muchos retos que ha enfrentado Lina Luaces. Tras su coronación como nueva Miss Universe Cuba ha sido criticada por representar a la isla a pesar de no haber nacido en Cuba y por su dominio del español.

A través de un post en su cuenta de Instagram, Lina Luaces defendió su coronación y se dirigió a las personas que la han criticado por no haber nacido en Cuba.

“Y a los que me arrastraron, me criticaron, me humillaron y descargaron su odio hacia mí en las distintas plataformas digitales, gracias también, por enseñarme dos grandes lecciones: Primero, a no ser como ustedes. Y segundo, por ayudarme a darme cuenta de que las cosas que criticaban —como mi acento, el hecho de no haber nacido en Cuba sino en Miami producto del exilio, y no hablar un español perfecto— no eran debilidades, sino mis mayores fortalezas”, dijo en la publicación.

Lina Luaces es la sucesora de Marianela Ancheta, la primera Miss Cuba en participar en el Miss Universo en 50 años tras la prohibición de Fidel Castro. La hija de la presentadora Lili Estefan y sobrina del productor Emilio Estefan.

