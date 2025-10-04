Moneda Trump, filtran el diseño preliminar de $1 para conmemorar el 250 aniversario de EE.UU.

El gobierno federal presentó el diseño de una posible moneda conmemorativa por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, con el rostro de Donald Trump. La imagen preliminar ha generado controversia por las restricciones legales existentes y no está claro si este controvertido será acuñado.

La ley vigente prohíbe mostrar la imagen de un presidente en funciones o de un expresidente vivo. Un presidente solo puede aparecer en una moneda al menos dos años después de su muerte:

“Ninguna moneda emitida bajo esta subsección puede llevar la imagen de un expresidente o presidente en funciones que esté vivo, ni de un expresidente fallecido durante el período de 2 años posterior a la fecha de su muerte”, establece el código estadounidense que regula el diseño de monedas.

Esa ley también indica: “Ningún retrato de busto o de cabeza y hombros de ninguna persona, viva o muerta, y ningún retrato de una persona viva puede incluirse en el diseño del reverso de las monedas especificadas”.

El polémico diseño de la moneda Trump

El tesorero Brandon Beach confirmó la noticia y publicó los primeros bocetos, con un mensaje en su cuenta de X: “No hay noticias falsas aquí. Estos primeros bocetos que conmemoran el 250º aniversario de Estados Unidos y al presidente son reales”.

En el anverso aparece el perfil de Trump con la palabra “Liberty” en la parte superior y la frase, “In God we Trust” en la parte inferior, así como las fechas conmemorativas 1776 y 2026. En el reverso aparece la famosa imagen de Trump levantando el puño tras el intento de asesinato en Butler, Pennsylvania, con la frase: “Fight, fight, fight” en la parte superior y una bandera estadounidense ondeando detrás de su cabeza.

Beach agregó que espera poder compartir más detalles, una vez termine el cierre de Gobierno federal, que inició este miércoles.

¿Es legal acuñar una moneda con este diseño?

La moneda podría hacerse oficial gracias a que, en 2020, el Congreso aprobó la Ley de Rediseño de Monedas Coleccionables en Circulación, que autoriza al Departamento del Tesoro a emitir monedas de un dólar para conmemorar los 250 años de independencia en 2026.

La ley establece que el secretario del Tesoro puede “acuñar, durante el período de un año a partir del 1 de enero de 2026, monedas de $1 con diseños emblemáticos para el 250 aniversario de Estados Unidos”.

El retrato lateral de Trump aparece en el anverso de la moneda, no en el reverso, lo que podría permitir su acuñamiento. Mientras que la imagen en el reverso no queda claro si la imagen violaría la ley, ya que no encajaría directamente en la definición de “retrato de busto o de cabeza y hombros”.

Por su parte, el Departamento del Tesoro confirmó que los bocetos con el retrato de Trump en ambos lados son legítimos, aunque un portavoz aclaró que no son versiones definitivas.

“Aunque aún no se ha seleccionado el diseño final de la moneda de $1 para conmemorar el semiquincentenario de Estados Unidos, este primer boceto refleja bien el espíritu perdurable de nuestro país y la democracia, incluso ante enormes obstáculos”, dijo en entrevista a la CNN.

También en una conferencia previa, se le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, si Trump había visto los primeros bocetos de la moneda con su rostro: “No estoy segura si la ha visto, pero estoy segura de que le encantará”, respondió.

El único presidente vivo de EE.UU. que ha puesto su rostro en una moneda fue Calvin Coolidge, en 1926, para conmemorar los 150 años de independencia. El diseño de aquel tiempo puso al presidente en una cara, con George Washington en el anverso, de acuerdo con la Asociación Numismática Estadounidense.

