Trump pidió a Israel frenar los bombardeos en Gaza para facilitar negociaciones con Hamás

El presidente de Estados Unidos Donald Trump instó este viernes a Israel a detener de inmediato los ataques sobre la franja de Gaza con el fin de facilitar las negociaciones para la liberación de rehenes en poder de Hamás.

El mensaje fue difundido en Truth Social, la red social del mandatario, poco después de que la organización islamista anunciara su disposición a liberar a todos los cautivos en el marco del plan de paz propuesto desde Washington.

“Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida. Ahora mismo es demasiado peligroso”, escribió el presidente estadounidense.

Añadió que las conversaciones en curso no se limitan a Gaza, sino que apuntan a la posibilidad de alcanzar la tan buscada paz en Oriente Medio.

Trump compartió además el comunicado oficial de Hamás y, según adelantó la Casa Blanca, grabó un mensaje en video sobre el avance de las negociaciones que será divulgado en las próximas horas.

El anuncio de Hamás se produjo el mismo día en que Trump había fijado un plazo hasta el domingo para que el grupo aceptara su propuesta, advirtiendo que de no hacerlo se enfrentarían a represalias “como nunca antes se han visto”.

El plan presentado por el presidente contempla 20 puntos, entre ellos el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes y la creación de un gobierno de transición en Gaza bajo la supervisión de Trump y el exprimer ministro británico Tony Blair.

También establece la desmilitarización del enclave y deja abierta la posibilidad de negociar, en un futuro, la formación de un Estado palestino, una idea que, sin embargo, ha sido rechazada por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

