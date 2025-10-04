Xavi Hernández asegura que Lamine Yamal “se merece el Balón de Oro”

La joven promesa del FC Barcelona, Lamine Yamal, no deja de asombrar al mundo del deporte. Sin embargo, ha sido su propio ex entrenador, Xavi Hernández, quien ha lanzado la predicción más ambiciosa sobre el futuro del extremo.

En una entrevista para el Diario Marca, Hernández no titubeó al colocar la máxima distinción individual del fútbol sobre la mesa, afirmando que el desempeño actual de Yamal lo hace acreedor del prestigioso Balón de Oro.

La declaración de Xavi, un exfutbolista que él mismo fue contendiente al premio en múltiples ocasiones, no es solo un elogio, sino una proyección de incalculable magnitud que redefine el techo del joven talento.

Al ser consultado sobre el impacto de Yamal en el equipo y su proyección, Xavi fue categórico. Más allá de calificarlo como un jugador prometedor, el estratega catalán lo situó al nivel más alto de la excelencia futbolística, una afirmación pocas veces escuchada sobre un jugador tan joven.

“El nivel que está mostrando, su madurez y el impacto que genera en cada partido, son simplemente increíbles. Lamine Yamal se merece el Balón de Oro en el futuro por la forma en que juega. Tiene todas las condiciones para ser un referente mundial,” declaró el técnico, poniendo la vara de las expectativas tan alta como el propio trofeo dorado.

Lamine Yamal del Barcelona durante el partido de fútbol de la fase inaugural de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain en el Estadio Olímpico Lluis Companys en Barcelona, ​​España, el miércoles 1 de octubre de 2025. Crédito: Emilio Morenatti | AP

Para Xavi, la clave no reside solo en el potencial del joven de La Masía, sino en su rendimiento constante y decisivo a una edad donde la mayoría de los futbolistas aún están en desarrollo.

Las palabras de Xavi llegan como un respaldo a una trayectoria que, desde su debut, ha batido récords de precocidad tanto en La Liga como con la selección española. Yamal ha asumido un rol protagónico en el esquema del Barcelona, mostrando una capacidad de desequilibrio y una visión de juego que lo distinguen.

Esta audaz aseveración del entrenador refleja la convicción de que el jugador no solo está destinado a la grandeza, sino que ya está compitiendo en la élite. La habilidad para generar peligro, la madurez en la toma de decisiones y el olfato goleador han convertido a Yamal en una pieza indispensable del conjunto culé.

Ahora, con su mentor y gran valedor colocándolo como un futuro ganador del Balón de Oro, la presión sobre Lamine Yamal se intensifica. El reto no será solo mantener su nivel, sino transformarse en el líder mundial que su entrenador ya cree que es.