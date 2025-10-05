Capturan en Ciudad de México al principal operador del Tren de Aragua en el país

Las autoridades mexicanas informaron este sábado la detención de Nelson Arturo Echezuria Alcántara, alias Nelson, identificado como el máximo operador en México del grupo criminal transnacional Tren de Aragua, de origen venezolano.

La captura se realizó en la capital del país durante un operativo conjunto en el que participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, así como corporaciones de seguridad y justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con el comunicado oficial, Nelson enfrenta órdenes de aprehensión por trata de personas, delincuencia organizada, delitos contra la salud y asociación delictuosa. Su historial lo vincula con actividades de narcotráfico, secuestro, homicidio y extorsión.

En seguimiento a trabajos de investigación relacionados con la organización delictiva “Tren de Aragua”, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX detuvieron en la Ciudad de México a Nelson Arturo “N”, alias “Nelson”,… pic.twitter.com/PHYbiAK9lu — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 4, 2025

Junto a él fueron arrestados dos de sus colaboradores: Lucas Alberto “N”, señalado como su brazo derecho, y Marcos Gabriel “N”, a quienes se les decomisaron 92 dosis de marihuana, 44 dosis de cristal, 18 dosis de piedra, dos teléfonos celulares y efectivo.

Los tres hombres, de entre 29 y 37 años, fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con la integración del caso.

La detención ocurre en el marco de la Operación Frontera Norte, un acuerdo bilateral con Estados Unidos para reforzar la seguridad y evitar sanciones arancelarias. Hasta septiembre, este operativo ha dejado más de 7.400 detenidos y el decomiso de 98 toneladas de drogas, incluido fentanilo.

El Tren de Aragua, catalogado como organización terrorista por Washington desde febrero pasado junto con los principales cárteles mexicanos y la pandilla MS-13, ha expandido sus operaciones más allá de Venezuela, con presencia en varios países de América Latina y ahora en territorio mexicano.

