Detienen en México al exjugador de Chivas Omar Bravo por presunto abuso sexual a una menor

Al final de la jornada del sábado estalló un nuevo escándalo. El exfutbolista mexicano, Omar Bravo, fue detenido en el municipio de Zapopan, Jalisco, por supuestamente haber abusado sexualmente de una adolescente.

Según documentos judiciales de la Fiscalía de Jalisco, Bravo fue capturado en un operativo por la Policía tras una investigación. El exatacante se encuentra arrestado en la cárcel de Puente Grande.

DETIENEN A OMAR BRAVO



El máximo goleador de todos los tiempos de las Chivas de Guadalajara fue detenido en Zapopan debido a que está vinculado a abuso sexual infantil agravado. El ex futbolista será interrogado y en las próximas horas estaría en un penal de Jalisco pic.twitter.com/g6u5nH3e5h — Los Expulsados (@losexpulsados) October 5, 2025

“Por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado, elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia, logró capturar a un hombre”, informaron.

El arresto de Omar se produjo tras una denuncia que desencadenó un operativo policial. En las próximas horas, el exjugador será presentado ante un juez.

Según las autoridades, las investigaciones apuntan a que habría abusado de una adolescente en múltiples ocasiones durante los últimos meses. Además, se presume que el señalado podría haber cometido actos similares en el pasado.

Omar Bravo debutó profesionalmente con las Chivas de Guadalajara en 2001. En su primera etapa, que se extendió hasta 2008, se consolidó como goleador y figura del equipo.

Tras un breve paso por el fútbol europeo, regresó al Rebaño Sagrado entre 2015 y 2016, alcanzando un hito histórico: convertirse en el máximo anotador del club con 132 goles oficiales.

En el extranjero, Bravo jugó para el Deportivo La Coruña en España durante la temporada 2008–2009. Aunque su participación fue limitada, logró marcar en su debut en La Liga. Jugó en la MLS para Sporting Kansas.

Su regreso a México lo llevó por varios equipos de la Liga MX, incluyendo Tigres, Cruz Azul y Atlas. También tuvo un paso destacado por los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en la Liga de Ascenso MX.

Con la selección mexicana, Bravo fue convocado al Mundial de Alemania 2006 bajo la dirección técnica de Ricardo La Volpe. En ese torneo anotó un gol en el partido debut ante Irán.

No obstante, Bravo también es recordado por fallar un penalti en la derrota frente a Portugal. En total, disputó más de 60 partidos con la selección nacional y marcó 15 goles.



Sigue leyendo:

· Toluca continúa como líder de la Liga MX al golear a León [Video]

· Edu dos Santos, ícono de las Águilas del América, murió a los 58 años

· Gilberto Mora marcó ante Marruecos para llevar a México a octavos del Mundial Sub-20